Google presenta un nuevo modelo de altavoz conectado

El grupo estadounidense Google presentó el miércoles un nuevo modelo, más pequeño y barato, de su altoparlante conectado Google Home con comando vocal, confirmando así su intención de competir con el líder del mercado, Amazon.

Durante una presentación en San Francisco, Google presentó una versión más pequeña de su altoparlante para el hogar Google Home: el Home Mini, que se parece a un gran botón redondo.

Como el resto de la gama, se activa a través de un asistente vocal Google Assistant, explicaron los responsables del grupo.

Con un precio que equivalente a la mitad del de Google Home clásico, este aparato hace al Google Home "más accesible para más gente", explicó Isabelle Olsson, responsable del diseño de los aparatos de Google.

Google afirma que mejoró las capacidades de su asistente manejado gracias a la inteligencia artificial: Google Assistant estará en condiciones de distinguir mejor la voz de los diferentes miembros del hogar.

El aparato se venderá a 49 dólares, apenas por debajo del Echo Dot de Amazon Dot, un poco más pequeño, que se vende a 49,99 dólares.

