HP retira baterías de computadora por riesgo de incendio

La empresa estadounidense de informática HP anunció el jueves el retiro a nivel mundial de las baterías de ion de litio que usan ciertos modelos de computadoras, ya que presentan riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

"Esas baterías son susceptibles de sobrecalentarse, y exponen a los clientes a un riesgo de incendio y de quemaduras", publicó la empresa en su sitio de internet.

"Las baterías afectadas por ese programa vienen con la computadoras portátiles HP Probook 64x (G2 y G3), HP Probook 65x (G2 y G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 y las estaciones móviles de trabajo HP ZBook (17 G3, 17 G4 y Studio G3), vendidas en el mundo entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017", detalló la firma.

Algunas de las baterías para retirar fueron vendidas como accesorios o reposiciones a través de HP o de proveedores autorizados.

HP dijo que está notificando la medida a los clientes y que remplazará las baterías de manera gratuita.

Al mismo tiempo la compañía con sede en Estados Unidos recomendó a los usuarios usar las computadoras únicamente en "modo seguro" y conectarlas directamente a las tomas eléctricas, en vez usar las baterías.

HP es la división de consumo creada por la división en 2015 de Hewlett-Packard, que generó una unidad de servicios empresariales separada llamada Hewlett-Packard Enterprise.

January 2018 Worldwide voluntary safety recall and replacement program for batteries shipped in certain notebook PCs and mobile workstations sold worldwide from December 2015 through December 2017.

