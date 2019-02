Huawei asegura que Washington no tiene pruebas de espionaje mediante su 5G

El presidente de Huawei aseguró este martes que Estados Unidos "no tiene pruebas" de que sus equipos para construir la próxima generación de redes inalámbricas de la 5G podrían facilitar las operaciones de espionaje de China.

En una conferencia en el Congreso Mundial del Móvil (MWC) en Barcelona, la mayor feria del sector, Guo Ping reiteró la posición de su compañía de que no hay "puertas traseras" en su tecnología para permitir el espionaje de Pekín.

"La acusación de la seguridad estadounidense contra nuestra 5G no tiene pruebas. Ninguna. La ironía es que la Cloud Act estadounidense (sobre uso de datos en el extranjero, ndlr) permite a sus entidades acceder a datos más allá de sus fronteras", dijo en el congreso.

"No hacemos nada mal. Dejadme decirlo lo más claro posible: Huawei no ha usado y nunca usará puertas traseras y nunca permitirá que nadie lo haga con su equipamiento. Nos tomamos esta responsabilidad muy seriamente", añadió.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha redoblado en los últimos meses sus esfuerzos para bloquear la expansión de Huawei, puntera en la tecnología 5G, y pide el veto de sus aliados a la empresa china argumentando riesgos para la seguridad nacional.

Washington considera urgente tomar acciones en la materia dado que numerosos países preparan el despliegue de las redes 5G que ofrecerán conectividad casi instantánea, una enorme capacidad de datos y tecnologías futuristas como el vehículo autónomo.

Los operadores de telecomunicaciones que quieren desplegar rápidamente estas nuevas redes inalámbricas se encuentran en un aprieto dado que la tecnología 5G de Huawei se considera mucho más avanzada que la de sus competidores como la sueca Ericsson o la finlandesa Nokia.

Huawei, la empresa china más exitosa a nivel mundial, afirmó estar 12 meses por delante de sus rivales en tecnología para implementar la 5G.

"Huawei está liderando globalmente en 5G, y entendemos que la innovación no es nada sin la seguridad", dijo Guo, resaltando que los niveles de seguridad de la 5G deberían ser verificados por expertos técnicos.

Nick Read, consejero delegado de Vodafone, segundo operador móvil mundial, indicó el lunes que Estados Unidos necesita compartir cualquier evidencia que tenga sobre Huawei con las autoridades europeas para que estas decidan si usan o no la tecnología del grupo chino.

"Necesitamos tener un estudio de riesgo basado en hechos", dijo Read el día de apertura del MWC en Barcelona, afirmando que él no ha visto dicha evidencia.

Australia, Nueva Zelanda y Japón imitaron a Washington en su bloqueo a Huawei, pero en Europa la situación es diferente.

Algunos países como Alemania han elevado preocupación por la posibilidad de que prohibir equipos de Huawei retrase el despliegue de las redes 5G.

Huawei’s Guo Ping stresses that innovation is nothing without security, and urges international collaboration from all sectors. Huawei’s playing its part too to bringing safer, faster and smarter 5G experiences: https://t.co/VbxWPHohgu #MWC19 pic.twitter.com/RuxqVim3dY