Industria se aboca a mejorar la experiencia de ver videos en el móvil

La industria de los teléfonos móviles se encuentra en plena carrera por mejorar su capacidad para responder a la creciente demanda de contenidos como series o películas, llevando al sector a reenfocar sus prioridades.

El uso de videos en los aparatos móviles debería crecer un 50% cada año hasta llegar a representar dos tercios del total del tráfico de datos para 2021, estima el operador de telecomunicaciones Ericsson, con sede en Suecia.

La creciente popularidad del video está empujando a los fabricantes a idear celulares con mejores pantallas y calidad de sonido.

Y a los operadores telefónicos los ha llevado a colaborar con gigantes de contenido como Vivendi y Turner, quienes a su vez aumentan la producción de videos pensados específicamente para aparatos móviles.

"El video no es una opción, es una obligación para los operadores de telecomunicación hoy en día", señala Eric Xu, presidente del chino Huawei, tercer fabricante de móviles detrás de Apple y Samsung, durante el Congreso Mundial del Móvil (MWC) en Barcelona que cierra este jueves.

El grupo francés de medios Vivendi, dueño del rival de YouTube Dailymotion y del principal servicio de TV paga en Francia Canal+, lanzó Studio+ el año pasado para producir miniseries de alta calidad para celulares.

Hasta ahora, la compañía ha emitido 25 series originales en cinco idiomas.

Cada una de ellas consta de diez episodios de unos diez minutos, distribuidos a suscriptores mediante una aplicación del móvil.

Vivendi alcanzó un acuerdo con proveedores de telecomunicaciones en Brasil, Argentina, Francia e Italia y debutará en junio en Rusia.

"Nuestro objetivo es ser el socio preferido de otras grandes operadoras", dijo el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, en una conferencia del congreso titulada "La fiebre del oro del contenido".

El servicio permite a las empresas "diferenciarse" y es un incentivo para que los clientes adquieran planes con más datos para poder ver los videos, indicó.

El gigante de los medios en Estados Unidos Turner Communications, filial de Time Warner propietaria de la cadena HBO de populares series como "Juego de tronos", también ha creado unidades de producción de formatos breves.

Dicho contenido esta diseñado "específicamente para móviles", dijo el presidente de Turner, John Martin. "La telefonía móvil ofrece una oportunidad enorme", añadió.

En esta edición del MWC varios fabricantes desvelaron aparatos diseñados para mejorar la visualización de videos.

La firma surcoreana LG presentó el G6, poseedor de una enorme pantalla.

El director de fotografía italiano Vittorio Storaro, ganador de Óscars por "Apocalypse Now" y "The Last Emperor", estuvo presente para alabar la proporción 18:9 de la pantalla, que mejora la experiencia de ver películas sobre el tradicional 16:9 de la mayoría de los móviles.

Además, el aparato de LG es el primero compatible con el servicio de alta resolución de Netflix.

La compañía de servicios de "streaming" Netflix anunció en el congreso una nueva tecnología que le permitirá transmitir mejor calidad de video con menor uso de datos.

"Estamos redoblando la apuesta en el sector móvil", afirmó el vicepresidente de innovación, Todd Yellin.

Netflix gana terreno en los aparatos celulares en todo el mundo y en tres importantes mercados, India, Japón y Corea del Sur, las personas ya ven más contenido de la empresa en sus móviles que en televisión.

El propio presidente de Netflix, Reed Hastings, afirma que se ha unido a esa tendencia. "Vi 'The Crown' en el móvil y fue increíble", afirmó, en referencia a la serie sobre una joven reina Isabel.