Instagram cambia su presentación "por accidente" provocando oleada de quejas

Instagram hizo un regalo de Navidad "accidental" a algunos de sus 1.000 millones de usuarios este jueves al remplazar el desfile vertical habitual de sus contenidos por un desfile horizontal, una prueba que terminó rápidamente tras las quejas de varios usuarios.

Algunos abonados de esta aplicación para compartir fotos, perteneciente a Facebook, se vieron obligados, no solo a hacer desfilar las fotos horizontalmente, sino a tener que detenerse sobre una foto y subirla en la pantalla para poder ver los comentarios.

A juzgar por las múltiples quejas publicadas con el hashtag #instagramupdate y una serie de memes, este cambio no fue recibido de buen grado.

Alex Heath, especialista en redes sociales en el sitio de información Cheddar, utilizó la ironía para criticar a la empresa: "Estoy seguro de que (este cambio) no provocará NINGUNA reacción".

Rápidamente, el director de Instagram, Adam Mosseri, recurrió a Twitter para explicarse: "¡Perdón por la confusión! Siempre probando nuevas ideas, normalmente con bastante menos gente..."

"Ya tiene que haber vuelto a la normalidad", agregó, indicando que basta con cerrar y abrir la aplicación de nuevo para volver al modo habitual.

I have the new Instagram horizontal scroll interface. I’m sure this will not be met with any backlash WHATSOEVER. But seems maybe intended to reduce mindless vertical scrolling? cc @mosseri comments at the end 😭 pic.twitter.com/fwmtbfjFaf