El Mate 20 de Huawei sale a la luz y otros 6 clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.HUAWEI NOVEDADES

Huawei presenta sus nuevos móviles Mate 20 y Mate 20 Pro

La fabricante china Huawei presentó en Londres sus dos nuevos móviles, el Mate 20 y Mate 20 Pro, de 6,3 pulgadas de pantalla con curvatura en los extremos. Como el "P20", esta nueva familia de gama alta incorpora una cámara triple -de 40, 20 y 8 megapíxeles en la versión Pro- en alianza con la óptica alemana Leica. Una de las innovaciones más destacadas de estos teléfonos se encuentra en su capacidad para escanear objetos y convertirlos en realidad virtual.

2.APPLE NOVEDADES

Apple convoca evento en el que se esperan nuevos Mac y iPad

El gigante tecnológico Apple celebrará el 30 de octubre un acto en el que la prensa especializada espera que presente las novedades de su línea de ordenadores Mac y sus tabletas iPad. Un aviso en su página web convoca a sus invitados en Brooklyn (Nueva York) a 14.00 GMT para, según varios medios, presentar dos nuevos modelos de iPad Pro, uno de MacBook y otras actualizaciones de los ordenadores Mac..

3.FACEBOOK ELECCIONES

Facebook retira cientos de páginas a un mes de elecciones en EE.UU.

Facebook retiró más de 800 páginas y perfiles albergados en su red social por no respetar sus reglas contra lo que considera comportamientos "no auténticos", cuando solo falta un mes para las elecciones legislativas en EE.UU. En su blog, la compañía explicó que la mayoría de estos internautas usaban información falsa, tenían cuentas bajo un mismo nombre o promocionaban contenidos irregulares.

4.MÚSICA STREAMING

Trump firma ley que reforzará derechos de autor en música en línea

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó acompañado de varios músicos en la Casa Blanca una ley que reforzará los derechos de autor para la música reproducida en plataformas digitales de emisión en directo, conocidas en inglés como "streaming". La ley garantiza que los compositores y músicos reciban ingresos por derechos de autor por la reproducción de canciones grabadas antes de 1972.

5.FUTERECOM BRASIL

Futurecom muestra en Brasil soluciones de eficiencia energética

La Futurecom, el mayor evento de Telecomunicación y Tecnología de la Información de Latinoamérica, presenta en la ciudad brasileña de Sao Paulo soluciones para aumentar la eficiencia energética, una medida que puede beneficiar especialmente al campo. Destacó la presentación Itron, que llevó hasta la feria el proyecto "Forecast as a Service" (Faas), el cual realiza previsiones periódicas sobre demanda de energía para apoyar la planificación de esa industria.

6.BLOCKCHAIN LATINOAMÉRICA

Expertos debaten en Bogotá impulso de blockchain en Latinoamérica

Expertos internacionales analizan desde hoy en la capital colombiana cómo impulsar en América Latina el uso de la tecnología conocida como "cadena de bloques" o "blockchain", un registro digital popularizado por el auge del bitcóin en el que es posible hacer transacciones de cualquier tipo sin intermediarios. Más de 700 personas, 30 conferenciantes y unos 120 desarrolladores de varias regiones del mundo fueron citados en el Blockchain Summit Latam.

7.VIDEOJUEGO RELIGIÓN

El papa estrena videojuego religioso que emula a Pokémon GO

El papa Francisco se convirtió en el primer usuario de "Follow JC Go", un vídeojuego que emulando al popular "Pokémon GO" pretende entretener a los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Panamá en 2019. "JC Go" consiste en buscar personajes de la Biblia, advocaciones marianas, santos, beatos y personas reales en ubicaciones del mundo real para invitarlos a integrar un "Equipo de evangelización".