Mozilla extiende a Android su navegador Firefox Focus que prima la privacidad

La empresa de software Mozilla anunció hoy que Firefox Focus, su navegador especialmente diseñado para proteger la privacidad de los usuarios, ya está disponible para el sistema operativo Android.

Por medio de un mensaje publicado en el blog corporativo de Mozilla, la jefa de producto de Firefox Mobile, Barbara Bermes, desveló que, tras estrenarse el pasado noviembre para los dispositivos que emplean el sistema iOS, Firefox Focus cuenta ya con una versión para aquellos que trabajan con Android.

La principal característica de este navegador para móviles es la presencia en todo momento de un botón en una esquina de la pantalla que permite a los internautas eliminar de manera inmediata su información privada: el historial web, las contraseñas o los "cookies" (archivos que usan las páginas para almacenar información en los equipos de los usuarios).

"Firefox Focus te permite navegar la red sin ser perseguido por los 'tracking ads' (anuncios por seguimiento) que son tristemente conocidos por disminuir la velocidad de tu experiencia con el móvil", añadió Bermes sobre la herramienta del navegador que bloquea ese tipo de publicidad.

Firefox Focus también apuesta por una interfaz muy básica y sin apenas barras de herramientas u opciones que entorpezcan la navegación de forma predeterminada.

Firefox Focus for Android automatically blocks ads *and* shows you how many ads (& trackers) it’s blocking 💪 https://t.co/qH6wqiC1xs pic.twitter.com/Wy6z7tq8L5