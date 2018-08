Nissan lanza carro eléctrico en China

Nissan empezó a producir el lunes carros eléctricos especialmente diseñados para el mercado chino, con miras a una fabricación masiva a fin de satisfacer esa enorme clientela.

Otras compañías como General Motors y Volkswagen tienen planes de ofrecer en el mercado chino este año sedans, minivans y SUVs, especialmente diseñados para el gusto local y los presupuestos más limitados. Nissan, Tesla, GM y otros venden vehículos eléctricos importados o versiones eléctricas producidas por socios chinos, pero el mercado es dominado por rivales locales de bajo costo como BYD Auto.

China considera los vehículos eléctricos como una industria prometedora y como una alternativa para reducir la contaminación en sus ciudades. Ha dado enormes subsidios a los productores chinos y ha fijado cuotas de ventas y estándares de uso eficaz de combustible.

El vehículo eléctrico Sylphy Zero está siendo producido por Nissan Motor Co. y un socio chino, la Dongfeng Motor.

El Sylphy cuesta 166. 000 yuan (25.850 dólares) con subsidios estatales, es decir, poco más de la mitad del precio del vehículo producido por Nissan junto con Dongfeng, la marca Venucia. Nissan dice que el Sylphy puede recorrer 338 kilómetros (210 millas) si tener que recargarse.

"Estamos confiados en que el Sylphy Zero Emission que se está produciendo hoy día tendrá un protagonismo importante en el mercado de los vehículos eléctricos”, declaró Hiroto Saikawa, director general de Nissan. "Vamos a ofrecer varios tipos de vehículos eléctricos a fin de satisfacer la demanda de diversos segmentos del mercado”.

Según las cuotas de ventas que empezarán a imponerse a partir del año venidero, todas las marcas deberán vender vehículos eléctricos o comprarle créditos a competidores que lo hacen. Ello presiona a las empresas chinas a crear modelos de vehículos eléctricos diseñados para el mercado chino y que los chinos puedan pagar.

Today #Nissan celebrated the start of production of the Sylphy Zero Emission, our first electric car made specifically for China. Full story here: https://t.co/ml2s7c6Y4K pic.twitter.com/20Acw5KuX8