Nuevo ajuste de Twitter restringe el acceso a 143.000 aplicaciones

Twitter informó este martes que desde abril ha eliminado más de 143.000 aplicaciones en un nuevo ajuste para combatir la actividad "maliciosa" desde cuentas automáticas.

La compañía con sede en San Francisco afirmó que está limitando el acceso a sus interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que permiten a los desarrolladores realizar publicaciones en Twitter de forma automática.

"Estamos comprometidos a ofrecer acceso a nuestra plataforma a desarrolladores cuyos productos y servicios hagan de Twitter un mejor lugar", dijo Rob Johnson, director de manejo de productos de Twitter.

Johnson no ofreció detalles sobre las aplicaciones eliminadas, pero Twitter ha estado bajo presión en el tema de las cuentas automáticas o "bots" que difunden noticias falsas o dan una exposición exagerada a una persona o causa política.

" No toleramos el uso de nuestras APIs para producir correos basura, manipular conversaciones o invadir la privacidad de nuestros usuarios", dijo.

" Seguimos invirtiendo en el desarrollo de mejores herramientas y procesos que nos ayuden a detener estas aplicaciones maliciosas de forma más rápida y efectiva".

Desde este martes, cualquier desarrollador que intente crear una aplicación de Twitter tendrá que seguir un nuevo proceso en el que deberá ofrecer detalles de cómo utilizará ese servicio.

Ultimately, we are doing this to ensure a better platform for us all, and we will continue to balance holding devs accountable to our policies with making it easy to get started and innovate