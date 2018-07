Productora de “Luis Miguel” rechaza rumores de 2da temporada

Aunque “Luis Miguel la serie” causó sensación y su final quedó lo suficientemente abierto como para que todos preguntaran ¿para cuándo es la segunda temporada?, su productora ejecutiva asegura que las notas que han circulado en internet son por ahora rumores.

“Hay productores por ahí y hay notas que han salido sobre una segunda temporada que no está bien fundamentadas”, dijo la mexicana Carla González, showrunner de la serie de Telemundo y Netflix que generó semana a semana memes y hashtags en Twitter y devolvió viejas canciones de Luis Miguel a las listas de popularidad antes de terminar el domingo 15 de julio.

González, presidenta de desarrollo en la productora Gato Grande, pidió desmentir a supuestos productores que han afirmado en redes sociales que ya hay una segunda temporada.

“Eso es totalmente falso”, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Los Ángeles. “Si no lo escuchan de la plataforma que transmitiría la segunda temporada o de Gato Grande, esas notas no son ciertas”.

Lo que sí es real es que la serie protagonizada por Diego Boneta causó sensación no solo en México sino en toda Latinoamérica y convirtió al padre de Luis Miguel, Luisito Rey (interpretado por el español Oscar Jaenada), en el villano más odiado de los últimos meses. Y, al tener un capítulo estrenado por semana, les dio a los usuarios latinoamericanos de Netflix una dinámica que no habían vivido en esta plataforma por streaming caracterizada por lanzar temporadas de series completas. Si bien Netflix ya había tenido producciones con capítulos estrenados semanalmente, como “Black Lightning” y “Shooter”, esta fue la primera vez que se hizo así en español y el público lo siguió con entusiasmo.

“Competíamos contra cada episodio, había cierta expectativa que cada episodio establecía y si algún episodio gustaba más o menos el pulso se iba sintiendo toda la semana”, dijo González.

Sin embargo, no cambiaron el contenido de los 13 episodios según la reacción de la audiencia, sino que se mantuvieron apegados al guion.

“Estábamos corriendo, editando los episodios para que salieran semana con semana. Todo el tiempo estuvimos con un reloj atrás de nosotros que nos estaba presionando y a veces terminábamos los episodios poquitito antes de que salieran al aire”, contó la productora ejecutiva.

Por ahora tampoco sabe si esa posible segunda temporada mantendrá el formato de estreno semanal o se lanzará completa.

“Nosotros como empresa somos dueños de la propiedad, dueños de los derechos junto con Luis Miguel por supuesto, pero la decisión de cómo y cuándo se transmite es de la plataforma que la tenga”, dijo González.

Además de aprobar la serie, Luis Miguel vio todos los cortes antes de que salieran al aire. González se abstuvo de decir qué opinó el astro; eso, dijo, le corresponderá a él personalmente.

Quienes sí expresaron su opinión fueron figuras como el actor Roberto Palazuelos, la actriz Stephanie Salas (madre de la primogénita de Luis Miguel, Michelle Salas); Silvia Pinal (abuela de Stephanie Salas) y Armando Manzanero, productor del álbum “Romance” de Luis Miguel, quienes conocieron al llamado Sol de México en los años que retrata la serie y dieron sus propias versiones de los hechos, algunos más molestos que otros.

“Tuvimos mucho cuidado de no dañar a nadie. Habrá quejas ahí afuera, pero nunca de nuestra parte ha habido una admisión frontal de que estamos aludiendo a una persona en específico”, dijo González. “Cuando relatas sucesos siempre hay perspectivas y versiones, y al final la nuestra es la de Luis Miguel”.

La música de Luis Miguel volvió a ser tendencia en los clubes nocturnos y fiestas, mientras que en plataformas como Spotify sus canciones aparecieron en la lista de las más escuchadas. La serie cuenta con su propia banda sonora, interpretada por Diego Boneta e Izan Llunas.

Los diálogos y el dramatismo de los personajes, incluidas las groserías que diría un joven de la clase alta mexicana como Luis Miguel, fueron otros de los temas comentados en las redes. Uno de los guionistas fue Daniel Krauze (hijo del historiador Enrique Krauze), quien tuiteó: “Hoy se estrena el último capítulo que escribí para Luis Miguel La Serie. Les prometo que la espera habrá valido la pena. Gracias a todos los que la vieron, comentaron, criticaron, memearon. Ojalá les guste el final”.

Por su parte, Jaenada se despidió de su personaje con un artículo editorial en el diario El País. “Un personaje con muchas aristas que había que pulir, muchos ruidos que deseaban ser silenciados y silencios que necesitan de alguna voz”, expresó.

González, quien tuvo un cameo en el capítulo 12, agradeció ser parte de un proyecto de Hollywood (al tratarse de una coproducción con MGM) como representante de las mujeres latinas en la industria.

“Te puedo decir que soy la primera mujer mexicana ahí adentro”, dijo. “Todos los días me enfrento con ciertas barreas y también es real que nuestro medio, en la industria de la filmación, es mayormente dominado por el género masculino y sobre todo en altos mandos”.

“Pero tampoco contrataría a alguien por el solo hecho de ser mujer”, agregó. “Una cosa que he aprendido es que lo que debe de hablar por sí mismo es el trabajo de una persona y me he esforzado muchísimo a que mi trabajo hable por sí solo para que mi género no importe, pero con el mismo criterio también contrato a la gente”.