Spotify amplía liderazgo con 50 millones de suscriptores

Spotify anunció el jueves que alcanzó 50 millones de suscriptores que pagan, como la empresa líder en el mundo del streaming.

La empresa sueca publicó la cifra en Twitter. Mientras, Apple Music, su más cercano competidor, había dicho en diciembre que contaba con 20 millones de suscriptores.

Esta actualización de la cifra es la primera de Spotify desde septiembre pasado.

En junio, la empresa dijo que contaba con 100 millones de usuarios, pero tomando en cuenta las descargas gratuitas respaldadas por publicidad.

Spotify ha mantenido su liderazgo, a pesar de los esfuerzos coordinados de sus competidores.

Apple, que lanzó su servicio de streaming en 2015, y Tidal del rapero Jay Z, han tratado de atraer a usuarios ofreciéndoles material exclusivo.

Las ventas online del gigante de Internet Amazon completaron en octubre la guerra de streaming, al ofrecer descuentos para sus suscriptores.

La competencia incluye a Deezer, con sede en París y cuya fuerza está basada en Europa, y a Rhapsody, pionero de las descargas de Seattle.

El servicio de streaming sin límite, ha registrado en los últimos años un rápido crecimiento transformado a la industria.

El número de suscriptores que pagan para los servicios streaming crecieron en Estados Unidos más de lo doble tan solo en el último año.

El streaming ha ayudado a que la industria registre el primer crecimiento sustancial desde las descargas de música por internet, aunque algunos artistas se quejan de que muy poco regresa para ellos.

El modelo de Spotify incluye un servicio fácil de utilizar y hace disponible la mayor parte de la música.

Thank you to our 50 million subscribers. #Spotify50 pic.twitter.com/eXkOV71bwu