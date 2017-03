Twitter afloja límite de 140 caracteres en réplicas

Twitter ha encontrado la manera de aflojar el límite de 140 caracteres sin extenderlo.

Ahora, cuando uno le responda a alguien, el nombre de usuario no contará para los 140 caracteres. Esto resultará útil sobre todo en las conversaciones grupales, donde el límite dificulta las respuestas a dos, tres o más usuarios.

A fines del año pasado, Twitter dijo que las fotos, videos, tuits de citas, encuestas y los GIF no contarían para límite de caracteres.

La empresa, que está haciendo esfuerzos para atraer nuevos usuarios, trata de complacer a todos manteniendo el límite actual a la vez que da mayor libertad para expresarse o despotricar a través de imágenes y otros medios.

We're changing replies so that you have all 140 characters to express yourself.



Learn more: https://t.co/PNWGilbmVd pic.twitter.com/cxBJohZc2Q