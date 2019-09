Twitter cierra miles de cuentas de noticias falsas en todo el mundo

Twitter anunció el viernes el cierre de miles de cuentas por difundir noticias falsas, entre ellas más de mil relacionadas con el partido Alianza PAÍS del presidente ecuatoriano Lenin Moreno y más de 200 operadas por el Partido Popular español.

"De acuerdo a nuestra política sobre la manipulación en nuestra plataforma, suspendimos de forma permanente todas estas cuentas", anunció Twitter.

Transparency is part of our DNA at Twitter. Today, we’re updating our archive of state-backed information operations we’ve removed from our service. Read our latest blog here: https://t.co/YeCLedMGxH