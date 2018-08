Twitter defiende decisión de no censurar a Alex Jones

El director general de Twitter Jack Dorsey defendió la decisión de la empresa de no censurar al defensor de las teorías de la conspiración Alex Jones y su programa “Infowars”, por considerar que no violó ninguna norma al tuitear, aunque otras redes sociales ya lo censuraron.

Facebook, Apple, YouTube y Spotify retiraron la semana pasada material publicado por Jones, reflejando la aplicación más enérgica de sus políticas contra los mensajes de odio después de que creció la respuesta negativa online y la presión sobre Twitter para que hiciera lo mismo.

La cuenta de Jones en Facebook también quedó suspendida durante 30 días, pero todavía tiene la marca de cotejo en fondo azul en Twitter, que significa que se trata de una cuenta verificada. Una cuenta por separado de “Infowars” también sigue funcionando.

“No suspendimos a Alex Jones o Infowars ayer”, dijo Dorsey en una serie de tuits el martes en la noche. “Sabemos que es difícil para muchos, pero la razón es simple: no ha violado nuestras reglas. Lo haremos si lo hace”.

Dorsey dijo que Twitter no desea “tomar una decisión que nos haga sentir bien en el corto plazo pero que alimente nuevas teorías de conspiración”.

Agregó que la empresa quiere evitar sucumbir a la presión externa, pero en su lugar aplica imparcialmente los principios “independientemente de puntos de vista políticos”.

Jones, quien tiene 858.000 seguidores en Twitter, ha ganado audiencia por sus teorías de la conspiración. Entre otras afirmaciones, asegura que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron llevados a cabo por el propio gobierno de Estados Unidos y que la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en 2012, que dejó muertos a 20 niños y seis adultos, fue una farsa llevada a cabo por actores.

Él dice que sus afirmaciones están protegidas por la libertad de expresión.

Jones dice que sus programas, transmitidos por radio, YouTube y otras plataformas en internet, son escuchados por al menos 70 millones de personas por semana. Se desconoce ahora cuál sea su audiencia tras las recientes medidas de las empresas de redes sociales.

