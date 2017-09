Twitter ensaya duplicar el límite de cada tuit a 280 caracteres

Twitter anunció este martes un proyecto para probar tuits de hasta 280 caracteres, el doble del límite actual, en su último esfuerzo de impulsar el crecimiento de esta red social.

Twitter, que tiene su sede en San Francisco, dijo que el nuevo sistema, un gran cambio para una plataforma conocida pos sus mensajes de hasta 140 caracteres, es un intento de evitar la "principal causa de frustración" de muchos usuarios.

"Queremos que todo el mundo sea capaz de expresarse con facilidad en Twitter, así que haremos algo nuevo: vamos a probar con un límite mayor, con 280 caracteres", escribió el grupo en su blog oficial.

Esta extensión solo aplica a los mensajes en alfabeto latino, explican, porque es sobre todo en inglés, español, portugués o francés que el límite de 140 caracteres suele preocupar a los usuarios, al contrario de quienes utilizan Twitter en japonés, coreano o chino.

Aunque el grupo dice tener confianza en el "impacto positivo de este cambio", ha preferido probar el mismo con un pequeño grupo de usuarios antes de decidirse a implementarlo para toda la plataforma, explicó el grupo estadounidense, que piensa que con estos cambios un mayor número de personas la utilizará.

"Sabemos que puede haber un vínculo sentimental con los 140 caracteres... pero probamos (la extensión de 280 caracteres)... y nos gustó mucho este nuevo límite, que sigue siendo breve", explica la red social.

Twitter, que nunca ha obtenido ganancias y perdió 116 millones de dólares en el segundo trimestre, debe encontrar formas de aumentar el número de nuevos usuarios, que se estancó en 328 millones en ese período.

Esta audiencia está compuesta sobre todo por representantes electos, periodistas y celebridades.

Una mayor cantidad de usuarios, por ejemplo, le permitiría atraer a más anunciantes.

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔



We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇 https://t.co/C6hjsB9nbL