Twitter impugna orden del gobierno de EEUU sobre registros

Twitter impugnó en la corte una solicitud de archivos presentada por el gobierno estadounidense que podrían identificar a los usuarios responsables de una cuenta opuesta al presidente Donald Trump.

La compañía presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y contra su Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la que acusó que los esfuerzos de esas dependencias para "desenmascarar" a la gente vinculada a la cuenta viola la Primera Enmienda constitucional.

Twitter dice que sus usuarios tienen el derecho constitucional a diseminar tal "discurso político anónimo y seudónimo".

La cuenta en cuestión es @ALT_uscis, una referencia al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. La cuenta dijo a The Associated Press que sus usuarios eran empleados y ex empleados de la agencia.

Twitter rechazó comentar más allá de la presentación de la demanda. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó hacer comentarios al respecto.