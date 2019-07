Twitter renueva su sitio web para que se parezca más a la app móvil

Twitter comenzó a implementar una versión remozada de su sitio web el lunes, haciéndolo más parecido a la versión móvil de la plataforma.

La renovación de la página de Twitter para navegadores web de computadoras se produce cuando la empresa con sede en San Francisco trata de aumentar su compromiso con el manejo de contenido abusivo.

"Estamos empezando a lanzar un nuevo Twitter.com, una página web actualizada, más rápida, de navegación fácil y más personalizada", anunció en una publicación el equipo de Twitter, que explicó que el nuevo sitio web tiene una apariencia más parecida a la que se muestra en otros dispositivos.

Se agregó una función de "exploración" a la plataforma web, que la compañía espera que sirva para ofrecer más vídeos en vivo y "momentos" locales, según el lugar donde están los usuarios en un momento concreto.

Twitter también añadió temas de "modo oscuro" y opciones de color para que los usuarios puedan personalizar la página.

La compañía explicó que este era un gran paso para seguir construyendo Twitter con la intención de servir mejor a las personas que lo utilizan cada día y para poder continuar brindando funciones actualizadas más rápido que antes.

A pesar de ser muy popular entre figuras políticas y celebridades, Twitter no siguió el alcance de las redes sociales como Facebook y Instagram, propiedad de Facebook, que tienen bases de usuarios mucho más grandes.

Twitter dijo que dejaría de utilizar como referencia su cifra de "usuarios mensuales activos", que recientemente era de 330 millones, para contabilizar usuarios activos diarios "monetizables" -134 millones en el último trimestre.

Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa