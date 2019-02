Xbox presenta "Crackdown 3" y añade nuevos juegos a su servicio suscripción

Xbox presentó este martes el tráiler oficial y varios avances del videojuego "Crackdown 3", además de anunciar nuevas incorporaciones a su catálogo de suscripción en una nueva entrega de "Inside Xbox", el programa de novedades de la videoconsola de Microsoft

Los abonados a "Xbox Game Pass", el sistema de suscripción de la máquina de videojuegos, podrán acceder a nuevos títulos de gran popularidad a lo largo de este mes, como "Shadow of the Tomb Raider", "The Walking Dead: The Complete First Season" y "Pumped BMX Pro".

Así, podrá jugarse a la tercera entrega de la nueva saga de Lara Croft, "Shadow of the Tomb Raider", desde el jueves 7 de febrero, junto al simulador de bicicletas BMX "Pumped BMX Pro" y "The Walking Dead: The Complete First Season".

Una semana después de ambos estrenos, el 14 de febrero, llegará al catalogo el popular juego de plataformas "Blob", que se estrenó primero como título propio para la consola de Nintendo Wii y llega ahora al catálogo de Xbox One.

Finalmente, la saga de "Batman: Return to Arkham", se incorporará al servicio de suscripción el 22 de febrero con dos versiones remasterizadas para la consola Xbox One: "Batman: Arkham Asylum" y "Batman: Arkham City".

Microsoft prometió que los abonados a su servicio podrán jugar a más de 100 títulos por un precio de 9,99 dólares al mes.

Por su parte, la otra gran novedad de esta entrega de "Inside Xbox" fue la presentación del esperado juego de acción "Crackdown 3", cuyo tráiler fue desvelado hoy y puede verse en los perfiles de redes sociales oficiales de la consola.

"Crackdown 3", posiblemente el título más aguardado de la temporada para Xbox, saldrá a la venta el 15 de febrero.

Además, desde ese mismo día estará disponible para todos los abonados a "Xbox Game Pass".

Durante la emisión del programa "Inside Xbox" a través de los canales oficiales de Xbox en Mixer, Twitch, YouTube, Facebook y Twitter también se avanzaron noticias de la gira de la saga "Halo", que llega con eventos a varias ciudades estadounidenses este verano.

El programa para aficionados a la consola Xbox sigue disponible en las redes sociales mencionadas para que todos los interesados pueden descubrir las novedades del ecosistema de videojuegos de Microsoft.