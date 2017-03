YouTube ofrecerá su propio servicio de TV de paga

¿Está harto de pagar su sistema de televisión por cable de la manera tradicional? Pronto se podrá suscribir a éste por internet, con YouTube.

El sitio web propiedad de Google es la más reciente compañía que ofrece una versión de televisión por cable que se parece más a Netflix. Dish, Sony y AT&T ya cuentan con alternativas de TV de cable por internet, y Hulu la tendrá pronto.

Ninguna de éstas ha tenido un enorme éxito todavía. YouTube espera que su experiencia en recomendaciones y búsqueda le haga sobresalir.

Con el nombre de YouTube TV, el nuevo servicio costará 35 dólares mensuales por acceso a aproximadamente 40 canales cuando sea lanzado en los próximos meses, similar al de la competencia. Pero estará limitado inicialmente a pocas ciudades donde tiene acuerdos con difusores. Y hasta ahora, parece que Google no tiene acuerdos con canales populares como HBO, AMC y TBS.

Hay alrededor de tres millones de hogares con televisión tradicional en Estados Unidos con respecto a hace cuatro años, una disminución de aproximadamente 3%. Las alternativas por internet como Sling TV de Dish, DirecTV Now de AT&T y PlayStation Vue de Sony tenían entre las tres en 2016 cerca de 1,5 millones de clientes.

Pero compañías como YouTube creen que una importante cantidad de personas podrían ser persuadidas de pagar por televisión a través de internet. Muchos de estos clientes potenciales son gente más joven que nunca ha tenido tv por cable y que miran programas y películas principalmente por servicios en línea como Netflix.

Pero estas alternativas de tv de cable por internet tienen sus propios inconvenientes: podrían no ofrecer ahorros sustanciales en comparación con la tv por cable, y ofrecer programación incompleta de canales y un a calidad de video inconsistente.

El servicio de YouTube tendrá un precio similar al más barato de DirecTV Now y de PlayStation Vue, pero a 35 dólares mensuales será más caro que Sling TV. Viene con un almacenamiento ilimitado en un DVR nube; sólo Vue también ofrece un DVR a todos los clientes. Además permitirá que tres personas miren dispositivos diferentes al mismo tiempo.

