Los 20 años de Google

Google festeja este lunes sus 20 años con un evento en San Francisco. Nacida en septiembre de 1998 como motor de búsqueda, se convirtió en una de las multinacionales más poderosas del mundo, generando miles de millones, pero también críticas.

A mediados de los años 90, Larry Page y Serguei Brin, dos estudiantes de la Universidad de Stanford en Silicon Valley, tuvieron una idea para mejorar la búsqueda en internet que resultó ser revolucionaria y terminó por aplastar a la competencia.

Los motores de búsqueda ya existían pero clasificaban los resultados de la búsqueda contando el número de veces que aparecían las palabras clave buscadas.

Page y Brin mejoraron el sistema, analizando las relaciones entre las páginas, como la cantidad de vínculos que llevan a una página en particular, permitiendo determinar mejor el objetivo.

El 4 de septiembre de 1998, fundaron oficialmente la empresa Google en un garaje de Menlo Park, en Sillicon Valley, California.

El nombre es una referencia al término matemático "gogol" o "googol" (gúgol en español), que designa el número 1 seguido de 100 ceros.

En 2004, instaló su sede en Mountain View y Google entro a cotizar en bolsa en agosto.

Con el paso de los años, la firma lanzó numerosos productos: Maps, mensajería Gmail, el sistema operativo para celulares Android, el navegador Chrome... Google también compró la plataforma de videos YouTube en 2006.

A fines de 2015, el grupo se restructuró y creó una casa matriz, Alphabet, que supervisa a Google y a las otras filiales, como Verily (salud), Waymo (autos autónomos), Deep Mind (inteligencia artificial)...

Google, que cuenta con 80.000 empleados en el mundo, es hoy una de las marcas más conocidas del orbe y su nombre se utiliza en el lenguaje cotidiano con neologismos como "googlear" (hacer una búsqueda).

Desde hace algunos años, Google también fabrica dispositivos, como los altavoces inteligentes Home y los smartphones Pixel.

Sin embargo, ha sufrido algunas decepciones, como la red social Google+ o la primera generación de gafas inteligentes Google Glass.

Su modelo de negocio es igual al de Facebook: publicidad dirigida a los usuarios en base a algoritmos que toman en cuenta sus datos personales, su historial de navegación, y su ubicación. Según las proyecciones de eMarketer, ambas firmas captaron este año el 57,5% de la publicidad digital en Estados Unidos.

En 2017, el volumen de negocios de Alphabet llegó a los 111.000 millones de dólares, procedentes casi en su totalidad de Google.

En el segundo trimestre de 2018, tuvo ingresos por 32.700 millones de dólares y un beneficio neto de 3.200 millones, afectado por una abultada multa que le impuso la Unión Europea. Excluyendo la multa, la ganancia fue de 8.300 millones de dólares.

Google está en la mira de los reguladores, en particular en la Unión Europea, debido fundamentalmente a su posición dominante tanto en la búsqueda en internet, como en la publicidad y los sistemas operativos móviles. Andriod equipa al 85% de los teléfonos inteligentes del mundo.

Fue objeto de una multa europea de 2.400 millones de euros en 2017 por abuso de posición dominante en la búsqueda en línea, favoreciendo a su comparador de precios "Google Shopping".

Este año, la UE lo volvió a sancionar con una multa récord de 4.340 millones de euros por abuso de posición dominante de Android.

El grupo manifestó su intención de apelar.

La prensa tradicional acusa tanto a Google como a Facebook de ser sus sepultureros, al captar la mayor porción de publicidad y lectores.

Ambos se oponen asimismo a una reforma de los derechos de autor en Europa para otorgar más poder a los creadores y editores de prensa frente a las firmas de internet, las que deberán otorgar una mejor remuneración a los creadores de contenidos y permitir a diarios y agencias de prensa recibir ingresos por la reutilización de su producción en la web.

En Estados Unidos, pese a ser menos criticado que Twitter y especialmente Facebook, Google ha protagonizado varias polémicas, pues se le acusa de no haber luchado contra las campañas de desinformación política que pululan en internet.

Asimismo, Google está en la mira del presidente Donald Trump, que lo acusa de manipular los resultados de las búsquedas para acallar las voces conservadoras, algo que la firma desmiente.

