Con 100 millones de seguidores, Katy Perry alcanza un récord en Twitter

La superestrella estadounidense de la música pop Katy Perry batió todos los récords en Twitter, convirtiéndose en la primera persona con más de 100 millones de seguidores, anunció esta red social.

"Hoy somos #testigos de un momento histórico", afirmó en un tuit la red social, haciendo alusión al título del quinto y último álbum de la cantante estadounidense, Witness (testigo en inglés).

"Felicitaciones @katyperry, la primera en alcanzar 100 millones de seguidores! #LoveKaty", escribió.

Katy Perry, de 32 años, filmó recientemente en directo su vida durante 96 horas, invitando a sus fans a verla dormir, cocinar, hacer yoga, jugar con su perro Nugget y charlar con una serie de famosos que fueron a llamar a su puerta.

Poniendo su vida temporalmente bajo los focos, con 41 cámaras, Katy Perry --nacida como Katheryn Hudson en el seno de una familia cristiana conservadora de California-- explicó su lucha por atraer la atención.

"He creado este personaje de Katy Perry que todo el mundo conoce y es el motivo por el que la gente lo escucha y es fantástico, pero es algo más que una fachada", aseguró.

"Soy humana y vivo bajo este microscopio loco", aseguró la cantante, mientras las lágrimas hacían correr el rímel por sus mejillas.

El cantante Justin Bieber se sitúa justo detrás de ella en Twitter, con un poco menos de 97 millones de seguidores. Taylor Swift, rival de la cantante, tiene 85 millones.

Today, we #WITNESS history.



Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2