El clásico videojuego de carreras "Crash Team Racing" vuelve tras 20 años

La línea de meta ya está cerca para los nostálgicos que esperaban la vuelta de uno de los videojuegos de carreras más clásicos, "Crash Team Racing Nitro-Fueled", que llegará en una nueva adaptación el próximo 21 de junio, 20 años después de su estreno, de la mano de Activision.

El juego del famoso marsupial "Crash", que estará disponible para PS4, Xbox y Switch, permitirá personalizar los "karts" desde las ruedas a la carrocería pasando por el color y las pegatinas, y también a los personajes, entre los que se incluyen los del juego original y los de su secuela de 2003, "Crash Nitro Kart".

Otra de las novedades de esta nueva versión es el Grand Prix, una serie de contenidos gratuitos que se irán presentando de manera periódica a partir del 3 de julio y que incluirá nuevas pistas, "karts", elementos de personalización y personajes nuevos como Spyro, el dinosaurio protagonista de la saga "Spyro el dragón", también desarrollada por Activision.

Cada uno de estos nuevos personajes, a los que el jugador irá accediendo a medida que avance en el juego, posee diferentes estadísticas: velocidad, aceleración y giro, de forma que los jugadores puedan elegir el que mejor se adapte a su estilo para alcanzar la línea de meta.

You order a Bandicoot!?!? Get ready to go fur-throttle with Crash™ Team Racing Nitro-Fueled. Available June 21, 2019. pic.twitter.com/XB9ULikzIw