Desfile de las Mil Polleras nuevamente es un éxito total en Las Tablas

Sombreadas, de coquito, caladas, surcidas, tireadas, blancas, montunas, de zaraza y más. Todos los tipos de polleras que existen en Panamá se tomaron las calles de la ciudad de Las Tablas, durante la celebración del Desfile de las Mil Polleras. Cada año toma más importancia, ya que se ha convertido en un evento muy esperado, pues son muy pocas las oportunidades que hay en el año de lucir el llamado traje típico de Panamá.

Dagoberto "Yin" Carrizo fue el abanderado de la actividad, mientras que Lia Maybeth Madrid Rodríguez, quien será coronada como reina del festival Nacional de Pollera 2017, destacó como la imagen del desfile de este año.

"Me enorgullece que el gobierno me haya designado como abanderado de esta festividad y espero que esta tradición no se pierda", manifestó el reconocido acordeonista.

Cada año son más las polleras que participan de este actividad, solo como dato en la delegación de la Lotería Nacional de la Beneficencia iban 138 empolleradas. Más de 100 delegaciones participaron este año desfile, que estuvo muy bien organizado. Uno de los temas que más comentaron los asistentes fueron las vallas que permitían un mayor orden y un mejor desplazamiento de los carros alegóricos, que en total, fueron 32.

FOTOS - Desfile de las Mil Polleras 2017



El Desfile de las Mil Polleras también se ha posicionado como un producto turístico, según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) se dio una ocupación hotelera del 100% tanto en la provincia de Los Santos como en Herrera, además de áreas vecinas. Los artesanos de la zona aprovechan para promocionar y vender sus piezas, entre los que hay ropa, joyas y más.

"Este año la cantidad de personas que han llegado a Las Tablas sobrepasa la del año pasado impactando en la economía y en el hospedaje, además los artesanos se han beneficiado con la confección de polleras y camisillas", dijo Gustavo Him, administrador de la ATP.

El desfile empezó puntual, pero es tal la concurrencia de público que se extiende hasta entrada la noche, pero la actividad continúa pues las presentaciones artísticas toman el Parque Porras y sus alrededores. ¡Sin duda, es una gran fiesta folclórica!