Prepara un pavo fácil y jugoso

Llega la víspera de Navidad y todos están afinando los detalles de su cena navideña. Está tu mamá o tu abuela como loca en la cocina preparando los manjares con los que celebrarán en familia. Y en ninguna casa puede faltar un jamón o un buen pavo.

Yo tengo una relación amor-odio con el pavo, no hay nada más decepcionante que un pedazo de pavo seco y no sé qué karma gastronómico estoy pagando que me han tocado muchos.

El pavo por su tamaño requiere muchas horas de cocción y te pasas en la temperatura para que esté listo más rápido, vas a terminar secándolo. Pero relax, traigo la solución para que tu pavo sea el tema de conversación por semanas.

En mi caso, cociné una pechuga deshuesada, vivo sola y preparar un pavo completo no me funciona.

Si vas a hacer un pavo entero cuadruplica la receta y estarás listo; para el gravy la receta que te doy funciona perfecto.

Ingredientes:

1 barra de mantequilla con sal, suavizada

1 cucharada de orégano

1 cucharada de salvia

1 cucharada de comino

1 cucharada de ajo machacado

Sal y pimienta al gusto

1 pechuga de pavo de 2-3 libras

1 rama de apio

1 zanahoria mediana

1 libra de papines

1 taza de caldo de pollo

2 cucharadas de harina

Para el gravy:

1/4 taza de grasa de pavo (sustituto: aceite vegetal o mantequilla)

1/4 taza de harina para todo uso

1 taza de los jugos del pavo

1 a 2 tazas de caldo de pollo

Sal y pimienta





Procedimiento para el pavo

Precalienta el horno a 350° Enjuaga la pechuga de pavo, sécala bien con un papel toalla y resérvala. En un envase hondo coloca la mantequilla suavizada, el ajo, salvia, comino y orégano. Mézclalo bien y resérvalo. Pica las zanahorias en rodajas gruesas y el apio, resérvalo a un lado. Vas a tomar la mantequilla de hierbas y vas cubrir el pavo por todas partes, reserva un poco para el final de la cocción para dorar el pavo. En un envase para horno con tapa, pon los vegetales que picaste y las papas. Sobre los vegetales vas a colocar el pavo y vas a vertir el caldo de pollo. Tapas el envase y lo cocinas una hora y media. Destapa el pavo, y báñalo con la mantequilla que reservaste y colócalo nuevamente en el horno. Cuando veas que está dorado sácalo, tápalo nuevamente y déjalo refrescar.

Para el gravy:

Separa los jugos que quedaron en la bandeja de los vegetales, colócalo en un envase y déjalo reposar. La idea es separar los jugos del pavo de la grasa. Cuando estén separados vas a colocar la grasa en una olla honda y lo vas a calentar a fuego medio. Cuando esté caliente vas a agregar la harina poco a poco con un batidor, no dejes que se hagan grumos. Cuando la harina se haya unido a la mantequilla y forme una salsa delgada, agrega los jugos del pavo y sigue mezclando con el batidor. Esto espesara muy pronto, agrega el caldo para hacer el gravy menos espeso, ve agregándolo poco a poco hasta que tenga la consistencia que deseas. Finalmente, corta la pechuga y sírvela con el gravy que preparaste y los vegetales que se cocinaron con el pavo.





Tips:

No le quites la piel a la pechuga, la piel es una barrera que hará que se mantenga jugosa.

Puedes preparar la mantequilla de hierbas en un procesador y puedes cambiar las hierbas secas por hierbas frescas.

Si no encuentras salvia, puedes cambiarla por romero, pero debes procesarlo y usar un poco menos ya que es muy aromático y puede ser muy fuerte para algunos paladares.

Sé que parece mucha mantequilla pero la grasa, además de dar sabor creará una barrera que no permitirá que se salgan los jugos.

Si la bandeja donde cocinas el pavo no tiene tapa, cúbrelo con papel aluminio.

No puyes la pechuga para saber si ya está, eso hará que se escapen lo jugos y se seque.

Si no confías que tu pechuga está bien cocida puedes usar un termómetro para carne y verifica que este entre 160-170°

¡Espero que se animen a probar la receta, el pavo es más fácil de lo que piensas!

¡Cuéntame cómo te fue!

Instagram: @AlexsClicks

Twitter: @_AlexandraPaola

Opiniones de una #ForeverGordita que le gusta cocinar y comer

-Alex ❤