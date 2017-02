Estamos en temporada de verano, casi carnavales y de vacaciones; bueno ni yo ni ustedes, me refería a los "pelaos" de la casa específicamente, por lo cual es tiempo propicio para ir a todas las ferias que habrá en el interior de nuestro Panamá.

Claro está, la comida no puede faltar en estas ferias, pero hay algo que no puedo evitar ni dejar pasar desapercibido, el olor al carbón me invade y es mi "burundanga" o bocadillo preferido de las ferias... la carne en palito.

Tiras tiernas de carne de res, marinado con ese sabor criollo tan particular, un ahumado que enamora y claro está, un toquecito de picante para darle un extra de sabor muy interesante.

Aprovechemos el verano y nuestras barbacoas, para hacerlo y probar mi versión de este popular y emblemático snack de feria. Además le daremos otro twist, agregándole más sabor con la Salsa Gustito, que gentilmente mi amiga y colega Keyla Espino (@keylou07), me ha dado a degustar como nuevo aliado en nuestras cocinas. Está buenísimo, ya que si te gusta el culantro y los sabores ahumados y picantes, está salsa te encantará.

INGREDIENTES

1 lb de Carne de Res (pulpa blanca o negra, filete o el de tu preferencia y que sea apto para cocinar a la brasa)

1 Cebolla en cuartos

7 dientes de ajo

15 ají dulces sin semillas

¼ tza de Salsa Inglesa

¼ tza de Vinagre

¼ tza de Aceite de Oliva

4 cdas de Achiote

Sal y pimienta

1 tza de Salsa Gustito by Keyla





PROCEDIMIENTO

En una sartén, calentar el aceite de oliva y colocar las semillas de achiote. Dejar por 15 minutos hasta que se obtenga un color rojo intenso. Para el marinado: en una licuadora o procesador de alimentos, colocar la cebolla, el ajo, el ají dulce, la salsa inglesa, el vinagre y el aceite de achiote. Sal pimentar y procesar. Cortar la carne en tiras o pedazos finos y armar nuestras brochetas. Verter el marinado en un recipiente hermético o bolsa plástica y marinar una noche. En un grill asar la carne en palito y con una brocha, glasear poco a poco las brochetas con la Salsa Gustito, para que vaya caramelizándose y le dé un sabor increíble.

Disfruta tu verano y prueba esta fácil receta. Te recuerdo mis redes @arrozconsal y @sirfelipechong y coméntame cómo te va.

¡Buen Provecho!

