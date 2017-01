10 Costumbres Foodies - parte 2

Ya han pasado los primeros días de este 2017, espero que por lo menos hayas puesto en práctica al menos una costumbre de las que te he compartido en la primera parte de este top 10.

Vamos con la segunda parte, algo más espiritual para nutrir el "alma" y opciones para complementar lo que hemos visto la semana pasada.

6. consumiré y apoyaré a un artesano panameño, todo lo nacional y local será una gran opción, sustentable y amigable. Ampliemos el espectro del término Artesano... agricultores, pescadores, cocineros, micro-emprendedores, etcétera; todos ellos nos ofrecen detalles y productos increíbles, manos que con dedicación y pasión hacen magia única, llámese vegetales, pescados y carnes, mermeladas, dulces, salsas, encurtidos, panes, charcutería, comidas autóctonas, eso y mucho más tienen para ofrecernos. Consumamos lo nacional y apoyemos sus esfuerzos.

7. cocinaré en casa, si quieres ser un buen foodie, debes cocinar o, por lo menos, no morir en el intento. El arte de cocinar te brinda esa conexión entre tu mente y tu paladar, te ayuda a cambiar la manera en que degustas y aprecias la comida, le da otra dimensión, más profunda y real de lo que pasa al tener un plato de comida en frente de tí, independientemente quien lo prepare.

8. ...y también comeré en casa con mis papás o familia, en este siglo de grandes avances y cambios, en donde el celular es nuestra segunda mente, en donde podemos conectarnos virtualmente pero sin corazón ni alma; el estar sentado con personas, amigos y familiares nos hará disfrutar más de la comida; la comida nos une y en esa unión están los verdaderos lazos de amistad y felicidad.

9. no tendré remordimiento, por comer lo que me gusta, olvídense de las calorías, no saben cuántas veces he escuchado clamores de "mea culpa" por comer esto o aquello. Señores, coman lo que les gusta; si les preocupa su peso, organicen su tiempo para hacer ejercicio, cuadren sus comidas y disfruten sus días de "cheat meal". ¡Ánimos que no es un regaño!

10. amaré la comida, este es un amor sincero y duradero que tenemos los seres humanos, casi llegando al nivel del amor entre madre e hijo. Si amamos con locura y pasión la comida y comprendemos que para un sólo platillo, se necesita todo un engranaje social, económico y humano, pues estaremos listos para apreciar cada bocado de manera especial; siendo fiel a nuestros gustos y conscientes que "vivimos para comer..... para compartir, para cocinar, para regalar amor a través de la comida".

Gocen la comida, el momento, las personas, el tiempo, el lugar, el clima, todo esto sucede alrededor de la comida....una experiencia mágica y enriquecedora.

¡Mis mejores deseos para ti en este Año Nuevo!

Provecho,

FC