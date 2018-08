International House of Pancake presenta un concepto Fast Casual

Restaurantes IHOP®, el líder mundial en desayunos todo el día, presenta su nuevo formato Fresh & Go, en una nueva ubicación en El Dorado, Do It Center. El restaurante es el primero de su tipo para la marca a nivel internacional.

IHOP Fresh & Go representa una nueva forma en la cual los clientes pueden disfrutar de sus comidas favoritas del menú de IHOP, clásicos como pancakes y waffles, junto con deliciosos platillos de todo el día como sándwiches de pollo y waffles, pasta de pollo parmesano, la hamburguesa Big Brunch Burger y otros sándwiches, ensalada y el menú para niños. También cuenta con una barra de jugos frescos, batidos y licuados y una barra de cafés de especialidad.

En lo personal recomiendo el sándwich de pollo y waffles, tiene una combinación perfecta de un waffle suavecito, un pollo crujiente y una salsa dulce y picante que, definitivamente, debes probar.

Los clientes podrán ordenar y pagar en la caja registradora y disfrutar de su comida en el restaurante u ordenar para llevar.

¡Este 2018 están festejando su 60 aniversario y qué mejor manera de realizarlo que regalando pancakes! En su inauguración le ofrecieron al primer cliente en línea a las 7:00 AM, una orden de tres de sus famosos pancakes una vez a la semana por todo un año. Los siguientes 20 clientes en línea ganaron una orden de tres pancakes una vez a la semana por todo un mes.





"Durante 60 años, IHOP ha ofrecido a nuestros clientes una amplia variedad de opciones en nuestro menú, y IHOP Fresh & Go les da la oportunidad a nuestros clientes de elegir cómo quieren experimentar IHOP", dijo Steve Joyce, CEO de Dine Brands Global, Inc. y presidente de Dine Brands International.

"IHOP Fresh & Go está diseñado para brindarles a nuestros clientes la misma experiencia IHOP, la cual es divertida y fresca, ya sea que tengan tiempo de disfrutar de su comida en el restaurante u ordenar para llevar", continuó Joyce.

Los franquiciados John y Wendy Collins, de The Collins Group, también operan el IHOP Fresh & Go en Alta Plaza, que se inauguró en mayo del 2017. Esta nueva ubicación presenta varias innovaciones al concepto, que incluye nuevos elementos del menú.

"Este modelo más pequeño también ofrece un menor costo de inversión y mayores eficiencias con el objetivo de aumentar la rentabilidad para nuestros franquiciados. Se puede adaptar a diferentes oportunidades de ubicación internacional como aeropuertos, centros de viaje, estadios y universidades", dijo William Urrego, vicepresidente y gerente general de América de Dine Brands International.

"También estamos muy agradecidos con nuestros franquiciados, John y Wendy Collins, que han sido excelentes socios, primero en traer el concepto "Fresh & Go" a Panamá y luego en colaborar con nosotros para desarrollar este nuevo concepto.

"Estamos encantados de seguir siendo pioneros en ayudar a que esta maravillosa marca continúe innovando", dijo John Collins, presidente de Collins Group. "Vimos la emoción cuando la marca IHOP llegó por primera vez a Panamá, y el deleite de los invitados cuando descubrieron "Fresh & Go".

Este nuevo IHOP Fresh & Go se encuentra en el Boulevard El Dorado y Calle Miguel Brostella en el Do It Center. El horario será de 7:00 AM a 8:00 PM todos los días.

No dudes en pasar a esta nueva sucursal, para que disfrutes de los mejores pancakes, desayunos y almuerzos al mejor estilo de IHOP Fresh & Go. Nos mantenemos en contacto como siempre, en mis redes @sirfelipechong @arrozconsal.

¡Buen Provecho!

-Pipe