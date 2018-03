Llegó el Burger Week 2018

Banesco y Visit Panamá presentan Burger Week Panamá 2018, la celebración gastronómica que apasiona a todo un país y que atrae a los amantes de las hamburguesas.

Del 1 al 20 de Marzo, los Burger Lovers podrán asistir a los Restaurantes Participantes para pedir su "Burger Special", una creación original de cada chef. El Burger Special estará entre $10 a $16 e incluirá una Hamburguesa Inédita, un acompañante y una Cerveza Balboa o una Canada Dry Ginger Ale, a escoger por cada comensal.

Burger Week llegó hace 5 años a Panamá y tan solo en su edición del 2017 se consumieron más de 55,000 hamburguesas en locales participantes. Esta actividad gastronómica pretende lograr que el público conozca las distintas variedades de Hamburguesas que existen y que no se limitan únicamente a pan, carne y queso, si no que va más allá. Durante 20 días, 50 Restaurantes de la ciudad y 6 del interior del país ofrecerán creativas y divertidas hamburguesas para sorprender los paladares más exigentes.

Promociones Especiales

Banesco

Durante Burger Week, los tarjetahabientes de Banesco podrán disfrutar el 15% de Descuento en su Burger Special para visitar más restaurantes. Aplica para un máximo de 4 Burger Specials.

Turistas, suscriptores de La Prensa y miembros foodie De Degusta Panamá

Turistas y visitantes de Panamá, suscriptores de La Prensa y Miembros Foodie de Degustapanama.com tendrán un descuento del 10% la Burger Special de cada local participante. Aplica para 1 Burger Special.





Bimbo Pan Artesano

Del 05 al 20 de marzo, el público podrá participar desde sus cuentas de Instagram en la promoción Burger Lover Artesano. La promoción consiste en que cualquier persona pueda subir una foto de su hamburguesa hecha en casa con Bimbo Pan Artesano a un lado del empaque de este nuevo pan que está siendo lanzado al mercado. Recuerda mencionar los hashtags #Artesanoburgerchef Y #Burgerweekpty para poder participar. La persona con la foto publicada en Instagram que obtenga mayor número de likes hasta el 20 de marzo a las 12 media noche será la ganadora.

Premios:

asador

teléfono móvil de última generación

2 certificados de consumo en restaurantes por $50 cada uno.

delantal y gorra





Restaurantes participantes en la ciudad de Panamá:

365 Bar Restaurante – Novotel, 4 Bistro, AMano, And Burger For All, Ávila Burger, Bar Blue – Hotel Hilton, B-Dubs, Beat Burger, Brio Brasserie – Waldorf Astoria, Botaníca, Bottle Alley, Brew Stop, Bros and Beer, Casa Bruja, Casa Jaguar, Central – Hotel Central, Corte Argentino, Champions – Marriott, Dainer 16, El Republicano, Esa Flaca Rica: C. del Este y S. Fco., FatBurger: S. Fco y C del Este, Grapes, Gula, Hamburguesia, Hard Rock Café, Hooters: Albrook y Calle 50, Hotel Trump, Hyatt Place Panama City, La Chiva Gourmet, La Quinta Ronda, Lela's Fried Chicken, MON – Hotel de las Américas Golden Tower, Muh, Oink House: S. Fco y Centennial, Par de Pintas, Pip's, Prime – Hotel Sortis, Score Sport Bar – Hotel Sortis, Segundo Muelle: Ave. Balboa y S. Fco., Sheraton, Slabón Café: 12 de Oct., Brisas del Golf, C. del Este, Multiplaza, Obarrio, Smashburger, Solomon's, Soy – Hotel Hard Rock, t' Bierklooster, The Corner 76: S. Fco. y C. del Este, The Gastro Bar at 507 – Tryp Panama Centro, Tío Navaja, Trío CBG, Wall Streed Bar.

INTERIOR:

CHIRIQUÍ: Entrepan, Restaurantes Raíces - Hacienda Los Molinos, Slabón Café.

CHITRE: Mare Bonita

CHORRERA: Fosters, Slabón Café.

PENONOMÉ: Gambrinus





Burger Challenge Fest

El Burger Challenge Fest 2018 se celebrará, por quinto año consecutivo el SÁBADO 24 DE MARZO al aire libre en Costa del Este y se esperan más de mil visitantes al evento.

Durante 2 semanas previas al evento de Burger Week, un selecto grupo de jueces con experiencia en el mundo culinario, visitarán los locales participantes que aceptaron el "RETO", para degustar sus hamburguesas, calificarlas y seleccionar a los 6 chefs semifinalistas que competirán por el puesto del ¨Burger Week Master Chef 2018¨.

El grupo de chefs semifinalistas cocinará en vivo, en una competencia que promete ser muy emocionante. Además, el público podrá disfrutar las recetas participantes por solo $3.00 adicionales por slider en los stands de cada chef.

Ese mismo día, se realizará la Final con los 3 chefs que pasen a esa ronda. Los mismos se encontrarán con ingredientes secretos y deberán usar su creatividad para crear la hamburguesa más original que se robe la atención de los miembros del jurado.

El sitio oficial de Burger Week, week.com.pa brinda toda la información necesaria para que no se pierdan esta gran fiesta gastronómica en Panamá.

Ahora bien, a disfrutar de las mejores hamburguesas de la ciudad, si quieres saber cuáles estaré probando, te invito a que sigas mis redes, @arrozconsal y @sirfelipechong.

¡Buen Provecho!

-Pipe