Wings criollas - Alitas para todos

Sin duda alguna, las tan famosas "wings" o alitas se han vuelto en el snack que nunca falta en las reuniones, fiestas y barbacoas de las familias panameñas.

Si mi memoria no me falla, desde hace 4 años, este movimiento por el disfrute de las alitas se ha intensificado y, literalmente, ha implantado un nuevo enfoque hacia la preparación de las mismas, incluyendo salsas, aderezos y acompañamientos.

Hemos pasado de la tradicional salsa "buffalo" y "honey mustard", para llegar a combinaciones ultra picantes que te quemarían el paladar, hasta notas dulces, asiáticas y poco convencionales, pero que al final del camino, son deliciosas.





¿Bañadas o no?, ¿Empanizadas o no?, ¡es allí el dilema! Al igual que el término de cocción de la carne, pasa lo mismo con estas dos preguntas referentes a las alitas; es cuestión de GUSTOS. No hay que imponer nada en el sentido de la alimentación, evitemos disgustos y malos ratos, sean felices y cómanse las alitas como más les guste.

En esta semana les paso esta receta de Wings Criollas, para que puedan sorprender a sus invitados con esta salsa que de seguro les encantará.





WINGS CRIOLLAS

Rendimiento 20 alitas aprox

3 lbs de alitas

2 lbs de harina

Aceite para freír

Sal y pimienta

Para la salsa criolla

1 bloque de raspadura rallado o miel de caña

4 cdas de salsa de soya

1 cda de pasta de achiote

4 cdas de vinagre

2 cdas de ajo en polvo

2 ají chombo picado (a gusto)

¼ tza de agua

Sal y pimienta





PROCEDIMIENTO

En una olla mezclar todos los ingredientes de la salsa criolla y dejar hervir levemente esta marinada o salsa. Dejar refrescar. Salpimentar bien las alitas y pasarlas por la harina. Freírlas en abundante aceite por 15 a 20 minutos o hasta que estén cocidos o su temperatura interna sea de 165°F. Retirarlas y colocarlo sobre papel absorbente. En un bowl colocar las alitas fritas y bañarlas en salsa. Revolver enérgicamente. Servir con aderezo ranch o más salsa criolla.

Sigan disfrutando el verano con estas recetas y recuerden que estamos en contacto en mis redes @arrozconsal y @sirfelipechong, me comentas cómo te fue con estas alitas.

¡Fuerte Abrazo!

-Pipe