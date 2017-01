10 costumbres foodies

La crónica de todos los años... Que si haré esto, haré lo otro, haré y prometo....JURO que este año (inserte "pseudo-promesa" de año nuevo) y podemos seguir enumerando "x" cantidad de declaraciones, metas y lista de deseos para este año nuevo.

Muchos harán lo imposible o tratarán de cumplirlos, otros no correrán con el mismo entusiasmo, pero yo te propongo una "manda" foodie que si lo cumples al pie de la letra, encontrarás un año lleno de experiencias, alegrías y mucho sabor; por lo cual estoy seguro que ni lo verás como una obligación, sino como un deleite.

¿Te atreves?, veamos:

1. VEGAN MONDAY, te lo digo a tí, pueblo panameño, es necesario que consumas más vegetales (y fibra), ya que más que un asunto de protección a los animales, es una cuestión de bienestar. Nuestros fines de semanas son a veces pesados y un comienzo ligero lleno de fibras y vitaminas le caerá bien a nuestro cuerpo, míralo como un día "zen" o un día detox. (Inspirado en mi amiga María de los Ángeles - aspirante vegana).

2. DESAYUNARÉ DIM SAM, por lo menos 1 vez al mes. Pienso que esta tarea no les será muy difícil a muchos, esta variedad de delicados bocados al vapor, a la plancha o fritos son irresistibles e igualmente se ha vuelto una costumbre para muchos panameños, así que a continuar con esto. Consejo: vayan en grupo, eso les dará fuerzas para probar más delicias de este desayuno chino cantonés.





3. SI VOY AL INTERIOR, COMERÉ EN UNA FONDITA, esto es un DEBER cívico, un rico sancocho, un buen plato de macarrones con gallina, las barras energéticas porcinas (llámese chicharrón), chorizo o choriza, tasajo, chicheme, torrejitas, arroz con guandú, porotos con rabito y mucho más encontraremos en nuestros "bistros" criollos, llenos de sabor y cocinados por manos panameñas, campesinas y humildes; recetas y preparaciones de familia que valen la pena ser probadas.





4. NO AL TINDER CULINARIO, sé sincero, que lo hemos hecho y me incluyo, juzgamos restaurantes sólo por su "portada". A veces lo que refleja exteriormente "ese restaurante" no siempre es lo que parece; pero será una experiencia total si nos encontremos con buenos platillos o un excelente servicio, atributos que no pensábamos considerar, no se nieguen la oportunidad de conocerlos... pero si en todo caso salió "mal la jugada", ni modo, será una experiencia que nosotros mismos pudimos comprobar; véanlo como una cita a ciegas (con la comida).

5. HAPPY HOUR... DE COMIDA, lastimosamente no me refiero al alcohol específicamente ni a las promociones 2x1, hablo de la diversidad, estamos en Panamá y tenemos la dicha que muchas culturas y nacionalidades llegan a nuestro país para ofrecernos un pedacito de sus tierras a través del arte culinario. Aprovechemos esta ventana para conocer el mundo, sin tener que salir por Tocumen y hagamos crecer nuestra memoria gastronómica.





Inicia el año con el pie derecho, ponlo en práctica, ¿qué esperas?, ¿coméntame, si estás dispuesto a hacerlo?

La otra semana venimos con la segunda parte. Pendientes mi gente.

¡Fuerte Abrazo!

FC