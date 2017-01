¡Feliz 2017 amigos tripeadores!

Últimamente está muy de moda viajar a Colombia desde Panamá, por las excelentes tarifas que conseguimos y el cambio del dólar a pesos colombianos que rinden muy bien. El detalle está en que, pese a que Colombia es un país hermoso y grande, la mayoría de los viajeros optan solo por visitar Bogotá, Cartagena y Medellín.

Bueno, les comento que quise iniciar el 2017 de una manera diferente y me fui a Armenia, donde me encontré un rico pueblo bañado de naturaleza. Tenía mucho tiempo que no veía un lugar tan cuidado en fauna y flora.

El eje del café. Se preguntarán ustedes qué significa o por qué le dicen así; es porque hay café sembrado por doquier... fincas grandísimas. Recuerden que Colombia es un país exportador de café, flores y petróleo.





Pude disfrutar de hermosos paisajes desde que iba en el avión a través de Air Panama. También de lugares como Pereira, Manizales y el Parque del Café. En este último, encontrarás muchas flores, por supuesto, café y juegos mecánicos temáticos. Adicional de su teleférico que te transporta con una gran vista del parque.

Pueden visitar también uno de los nevados como el Nevado Ruiz que es protegido y está cubierto por glaciares que han ido retirándose de manera significativa desde 1985 a causa del calentamiento global.

En cuanto a gastronomía disfrutas de muchas carnes frescas y comida tradicional de Armenia y el Eje Cafetero. Una de las cosas que nos puedes dejar de probar es el agua panela.

¡Ya saben mi gente! Hay otros lugares y reservas naturales que puedes visitar en el hermoso país Colombia.