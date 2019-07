Arma la "Mochila de 72 horas" y protege tu vida y la de tus hijos

Desde que nació mi bebé, mi esposo y yo hemos procurado estar preparados y contar con las herramientas necesarias para poder atender cualquier accidente en casa, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios es primordial; y en este mismo orden de ideas, me pareció excelente la invitación que me hicieron a un evento, donde hablarían sobre una campaña de prevención y gestión de riesgos, para que todas las madres y padres podamos enfrentar cualquier emergencia, bien sea un accidente con nuestros hijos en el hogar o relacionado a tormentas e inundaciones.

Se trata de la campaña que ha iniciado la empresa Rayovac, denominada "La Mochila de 72 horas", una excelente iniciativa con el fin de concientizar a la población que debe estar preparada para poder reaccionar de forma acertada cuando se presenten desastres naturales. Hoy quise dedicar un espacio en mi blog a este importante tema, porque muchas veces no somos conscientes del grado de importancia que tiene contar con una mochila preparada en caso de cualquier emergencia, ya que si se presenta, podemos tomarla y salir corriendo y salvar, además de nuestras vidas las de nuestros hijos y familiares.

En lo personal, me da mucha tristeza cuando veo los desastres naturales que ocurren en muchos países y lo que más duele en estos casos, es ver las imágenes de niños afectados, bebés, los más vulnerables en este tipo de situaciones, por eso me parece súper vital que en Panamá esta campaña sea difundida y proyectada en los medios de comunicación, para que así todos estemos preparados.

Además de ser mamá de una bebé de 20 meses, soy comunicadora y siento que mi responsabilidad es dar a conocer todo lo positivo y esta campaña es una oportunidad para llegar a la población y poner mi granito de arena a través de esta nota. Hoy les diré qué es lo que debe contener esa Mochila de las 72 horas, para que así se pongan todas las familias a armarla y estén preparados ante cualquier emergencia.

Sabemos que Panamá tiene una ubicación privilegiada, no ocurren desastres naturales como en otros países; sin embargo, no está exento. También es súper importante que sepamos dónde ubicarnos durante un sismo y poder identificar las salidas de emergencias si nos encontramos en un edificio, un cine, etc. Aquí les indo qué debe contener esa Mochila de las 72 horas, el llamado "Kit de la vida", el cual nos podrá servir para cubrir las necesidades básicas durante los tres días posteriores a un desastre.

Botellas de agua potable para tres días.

Botiquín de primeros auxilios con alcohol, agua oxigenada, algodón, suero oral, gasas, vendas, termómetro, pinzas, guantes de látex. Además analgésicos, suero oral y tratamiento médico si algún familiar lo tiene indicado.

Gel antibacterial.

Alimentos no perecederos con fecha vigente (galletas, barras de cereales, chocolates) y enlatados con abre fácil (carnes en conserva).

Linternas con baterías suficientes para tres días.

Documentos de identificación de la familia.

Navaja multiuso.

Manta delgada y liviana.

Un cambio de ropa y artículos de aseo, impermeable para la lluvia.

Libreta con teléfonos importantes (números de emergencia, familiares, escuelas).

Copias de llaves de la casa y vehículo.

Dinero en efectivo.

Cargador portátil de celular.

Silbato.

Espero que después de leer esta nota, pueda ver a muchas familias armando su mochila, es vital para poder sobrevivir ante un desastre; me gustaría recibir sus fotos para publicarlas en las redes de mi blog y así impulsar aún más esta campaña y su importante significado, pueden compartirlas en el correo electrónico [email protected].

Quiero agradecer por la invitación al personal de Rayovac, en especial a Rodrigo Barsallo Palm, Gerente Comercial para Panamá y Costa Rica; a Daniela Trujillo, Gerente de Marca; y a Elvis Matute, voluntario de la Cruz Roja de Panamá por brindar una excelente charla sobre el tema.