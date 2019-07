¡Auxilio! ¿Qué hacer cuando el anticonceptivo nos genera náuseas y acné?

Hace algunos años, antes de pensar en tener hijos, tomaba anticonceptivos y nunca me ocasionaron malestares; cuando comencé la lucha para poder salir embarazada los dejé por completo y fue entonces cuando descubrí que tenía Síndrome de Ovarios Poliquísticos, desde ese momento más nunca tomé pastillas anticonceptivos.

Pasaron más de cinco años y fue después que gracias al milagro de Dios me convertí en madre, cuando dejé de amamantar el doctor me recetó los mismos anticonceptivos que había tomado, pero el escenario no fue el mismo, me comenzó a dar un malestar estomacal y unas náuseas terribles, cambié la hora de tomarlas a ver si era eso pero nada, así que le comenté a mi ginecólogo y me recetó otras. Lamentablemente el escenario con estas fue peor, además de las náusea y el malestar en el estómago, me salió acné en la parte de arriba de la espalda, en el pecho y en la frente, lo que me comenzó a estresar.

Me comuniqué con el doctor nuevamente, le expliqué lo que me estaba pasando y me recetó otras, gracias a Dios con estas me he sentido mejor y la erupción cutánea se me quitó.

Según explica el especialista Juan Carlos Vega Malek, "en el caso de que el anticonceptivo produzca acné, náuseas, en realidad puede pasar con cualquier anticonceptivo, en cualquier momento, no tiene que ver con el momento después del parto, en ese caso lo que hay que hacer es ir ensayando con diferentes anticonceptivos".

Asimismo, detalla que todos los anticonceptivos comparten una molécula en común que se llama etinilestradiol, y lo que diferencia a un anticonceptivo del otro es la progesterona, entonces "lo que hay que hacer es escoger cuál es la progesterona que en combinación con el etinilestradiol le va mejor a casa paciente, dependiendo de la sintomatología, y así uno va escogiendo cuál anticonceptivo es mejor para cada paciente, si con un anticonceptivo le fue mal, se ensaya con otro hasta que se encuentre cuál es el anticonceptivo que le cae a la paciente".

Definitivamente, el ser mujer es muy complicado, el tema de las hormonas es profundo y debemos entenderlo. Para cualquier mujer es frustrante y desesperante que nos comience a aparecer esa erupción en el cutis, en la espalda, así, de repente; y que además, comencemos a sentir mareos, náuseas y el estómago como si no hubiéramos comido nada durante el día.

En realidad es un tema complejo, pero si tomamos en cuenta siempre que existen una gran gama de anticonceptivos en el mercado y en comunicarle a nuestro ginecólogo lo que nos está pasando para que nos pueda guiar en este sentido, recetándonos otra alternativo para mejorar estos efectos y sentirnos mucho mejor; entonces entenderemos que sí hay solución. Cada mujer y organismo es distinto, por ende los efectos que podamos sentir a los anticonceptivos son totalmente diversos, busquemos orientación y así lo solucionaremos. ¡Que Dios me las bendiga!