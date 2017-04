Collares para las mamás que alivian al bebé en proceso de dentición

Traer un hijo al mundo sin duda, es una gran bendición para todas las mujeres; hoy les hablaré de un tema bien interesante, va dirigido a todas las presentes y futuras mamás, ya que seguramente todas han sentido que después de dar a luz, no pueden utilizar collares porque él o la bebé quiere tocar y llevarse todo lo que ve a la boca.

Definitivamente ser emprendedoras nos hace sentir más útiles y más si se trata de un producto que será utilizado por todas las mamás como accesorio y que adicional, el bebé puede tocarlo y morderlo sin problema. Esto pasa cuando los bebés sienten picazón en las encías por la pronta a aparición de sus dientecitos.

Pues bien, les hablo de los collares de dentición Hello Mom by Anna Barri, un accesorio de silicón, especialmente diseñados para la dentición, ofrece estilos y colores a la moda para todas las mamás. Son completamente seguros para los pequeños de la casa, pueden tocarlos, morderlos y además, estimulan el tacto y la vista del bebé.

El nombre de los collares es "Teething Necklace", con él tendrás la oportunidad de estrechar un lazo con tu bebé mientras lo alimentas, calmar su ansia de morder al salirle sus primeros dientes, jugar cuando están juntos y lucir siempre guapa con tu bebé.

Pero eso no es todo, también son ideales durante la lactancia, ya sea materna o con fórmula, ya que las piezas de colores, estimulan visualmente al bebé y lo entretienen, por lo que se terminaron los jalones de pelo y aruñones. Se pueden lavar con agua y jabón y se secan al instante.

¿Y quién está detrás de esta genial y muy útil creación?. Se trata de Anna Barri, una mujer emprendedora que junto con su esposo creó la primera colección Hello Mom by Anna Barri que fue lanzada en el mes de enero de este año en Panamá, poco después de que naciera su hijo. "Durante esta nueva etapa de ser mamá, me di cuenta de la necesidad de joyería para dentición, moderna, que fuera con mi estilo y encajara con mi personalidad. Era hora de poner en práctica mi lado creativo y así es como nacen los primeros accesorios mordedores en El Salvador", expresó.

Seguramente después de conocer los detalles sobre los collares y su creadora, querrán saber ¿cómo y dónde adquirirlos?, pues no se preocupen.

Marinés de Hernández, es una panameña emprendedora, decidió crear una tienda 100% online que ofreciera productos innovadores, con el fin de facilitarle la vida a muchos padres de familia en Panamá, quienes muchas veces, con la llegada de su bebé, no tienen tiempo para salir de compras.

Mi Bebe Market nació en el año 2014, la gran variedad de artículos que ofrecen son entregados a domicilio en un máximo de 48 horas en todo el territorio panameño, luego de realizar la compra desde la comodidad de tu hogar. El precio de los collares está desde B/.24.50; para conocer más sobre este innovador producto puedes contactar a Marinés de Hernández al número telefónico 6419-7770 o ingresar al portal para ver todo lo que brindan.

El uso de estos collares es común en algunos países de Europa y últimamente en América Latina, y por supuesto, en Panamá; en realidad son el mejor alivio para los bebés que comienzan a sentir las primeras molestias de la aparición de sus primeros dientes, ya pedí el mío, así que no dejes de hacerlo tú también y verás los beneficios que ofrece. Cualquier duda, inquietud o testimonio que quieras compartir con nosotros, escríbeme a creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!