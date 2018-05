Conoce la dieta que nos ayudará a bajar las libras de más tras el parto

Luego del parto, no todas las mujeres quedamos igual, cada cuerpo es diferente pero en mi caso, me ha costado bajar las libras que no tenía antes de quedar embarazada; por eso pensé en la importancia de desintoxicar mi cuerpo para poder lograrlo; claro está, acompañado de una buena alimentación y algo de ejercicios.

Pensando en eso, hoy les daré los detalles de una dieta détox con la que podemos bajar de 6 a 8 libras en tres días, dependiendo de cada persona.

El détox consta de seis jugos naturales prensados en frío, donde sólo se le agrega agua, no contienen azúcar, ni preservantes, ni colorantes; es decir, 100% natural. Los seis jugos son de 16 onzas, se puede conservar de 4 a 5 días en la refrigeradora.

¿Cómo realizo esta dieta? Pues bien, podemos hacer détox de 1, 2 o 3 días, dependiendo de lo que escoja la consumidora, pero normalmente se le recomienda tres días seguidos, para obtener mejores resultados; se toma los 6 jugos, cada dos horas, reemplazando todas las comidas.

Se recomienda hacer rutinas de ejercicios, llevar una alimentación sana y tomar mucha agua; lo mejor es eliminar por completo la comida "chatarra" y grasosa, es mejor consumir a la plancha y al vapor.

¿Cómo surgió esta idea? La idea surgió por las emprendedoras panameñas Susse Mok e Isha Edwards, mamás de dos hijos quienes pensando en su bienestar, decidieron preparar sus propios jugos naturales y con el pasar del tiempo abrieron su pequeña empresa de nombre Fruicy, donde ofrecen al público frutas, vegetales, jugos y détox.

"Nosotros compramos los vegetales y frutas frescas a nuestros productores nacionales en el Mercado de Abastos los días lunes, miércoles y viernes, así manteniendo productos frescos", detalla Susse Mok.

La dieta détox consiste en limpiar nuestro organismo a través de una alimentación sana, ayudándonos a eliminar toxinas y líquidos retenidos en nuestro cuerpo.

¿Para qué nos sirve?

- Perder peso.

- Recuperamos la vitalidad de nuestro cuerpo.

- Comenzamos con un nuevo estilo de vida mucho más saludable.

- Reduce el cansancio y la fatiga, favoreciendo un buen descanso.

- Compensa unos días de exceso.

- Luciremos una piel tersa e hidratada.

Beneficios del détox:

- Nos sentimos más ligeras.

- Incrementamos los niveles de bienestar y vitalidad.

- Elimina la retención de líquidos.

- Ayuda a regular el tránsito intestinal.

- Rehidrata nuestra piel.

- Mejora el aporte nutricional.

- Disfrutamos de un mejor sueño y descanso.

- Reseteamos nuestro cuerpo sin ponernos en riesgo.

El plan détox de tres días son 6 y contienen:

Fresa, mora, limón, piña y chía. Kiwi, piña, avena y jengibre. Manzana, zanahoria, piña y cúrcuma. Perejil, apio, pepino, ají y piña. Remolacha, zanahoria, apio, piña y limón. Agua de coco, piña, remolacha y chía.

Se puede hacer détox de tres días dos veces al mes y el détox de un día, se puede hacer cuatro veces por mes.

Mis queridas madres, si quieren comenzar esta dieta, pueden contactar a Susse Mok al número telefónico 6665-0809, 830-7636 o dirigirse la dirección: El Dorado, Altos del Chase, a un kilómetro de Sentosa. ¡Que Dios me las bendiga!