Conoce los beneficios de dormir con nuestro bebé

Cuando nace nuestro bebé por lo general no solemos ponerlo en la cuna, sino en un moisés o nido, debido a que se sentirá más protegido y además, nos sirve para tenerlo al lado de nuestra cama y así estar pendiente de sus necesidades durante la noche y el día. Sin embargo, hay quienes preferimos dormir con nuestro bebé en la cama, así le damos nuestro calor y aunque no lo crean, duermen mucho más y mejor; pues esto tiene un nombre y hoy les hablaré al respecto.



Se trata de el colecho, una práctica que tiene que llevarse a cabo tomando en cuenta las medidas de seguridad necesarias y que proporciona beneficios tanto para los padres como para los bebés. Para el caso de las madres que están dando pecho exclusivamente, resulta muchísimo mejor el colecho, debido a que cuando el bebé llore por hambre, simplemente la mamá lo acerca el pecho y puede descansar sin necesidad de estar levantándose de la cama; y por ejemplo, para las que no están dando pecho sino fórmula o leche materna en biberón por alguna confusión del bebé, también notarán los beneficios, ya que el bebé dormirá mucho más horas que lo habitual.



Ahora bien, les cuento que en lo personal comencé a colocar a mi bebé en su moisés al lado de la cama, así cada vez que lloraba la atendía inmediatamente; sin embargo, desde hace algunos días mi esposo y yo decidimos dormir con ella en la cama, todo comenzó cuando mi esposo estaba en el sofá, le dio el biberón y al sacarle los gases, ella se durmió en su pecho, pues así, con mucho cuidado se acostó en la cama y mi bebé durmió en su pecho por cinco horas seguidas y no dos como suele dormir.



Ya había escuchado sobre el colecho pero luego de ponerlo en práctica se los recomiendo, claro está que debemos tener mucho cuidado para evitar que nuestro bebé se caiga de la cama o nosotros lo lastimemos al dormirnos. Lo más recomendable es que lo coloquemos en el medio de la cama y si es con un nido mucho mejor, así habrá un límite que nos ayude a evitar accidentes.



Los principales beneficios de el colecho son:



- Facilita la lactancia y la alimentación norturna.



- Los padres descansan más.



- Los bebés se sienten mejor, tienen un sueño más tranquilo y reparador.



- La madre responde rápidamemte a las necesidades del bebé.



- Refuerza el vínculo afectivo entre el bebé y sus padres.



- Evita la separación forzosa que causa angustia en el bebé.



Desde que nació mi bebé he estado investigando y asesorándome con respecto a este y otros temas, lo más importante es que ella y nosotros sus padres estemos bien y el colecho es una forma de proporcinarle intimidad, seguridad y descanso a nuestro (a) hijo (a) y a nosotros mismos. Si tienes alguna duda e inquietud sobre el tema, puedes escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!