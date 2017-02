Conoce los beneficios de los pañales ecológicos "Ecogugu"

Si estás embarazada y estás preparando todo para la llegada de tu bebé, hay un elemento importante en que todas las futuras mamás piensan y es en los pañales, digamos que son unos de los productos en que más tienen que invertir; sin embargo, la mayoría piensa automáticamente en pañales desechables. ¿Has pensado en que tu bebé use los pañales de tela, pero que éstos sean ecológicos?, ¿sabes cuáles son sus beneficios?, pues hoy les daré todos los detalles.

El pasado fin de semana estuve en la Feria del Bebé y es allí donde me di cuenta que desde la llegada a Panamá de esta nueva tecnología en pañales de tela, muchas mamás se han interesado y se han convertido en toda una revolución, sobre todo por los beneficios que aporte al bebé, los cuales son:

- Hipoalergénicos: Es el pañal ideal para bebés que sufren de dermatitis o son muy sensibles a los pañales desechables.

- Unitalla (crecen con tu bebé).

- Protegen al medio ambiente.

- Ahorro: Comprando un paquete de 12 pañales (B/.120.00), te estás ahorrando un promedio de B/.2.500.00 que es lo que se gasta en pañales desechables en tres años aproximadamente.

¿Por qué usarlos?

- El 70% de la materia prima de los pañales desechables proviene de los árboles (fibras de papel) y el otro 30% restante, proviene de derivados del petróleo, que al final se resumirán en una tonelada de basura por bebé y que durará más de 500 años en degradarse; esto, añade una gran cantidad de químicos tóxicos al suelo, agua y aire desde el momento de su manufacturación hasta que se llegue a degradar.

- La energía necesaria en maquinaria, los químicos usados y el gasto de agua en el proceso de manufacturación de cada pañal desechable, es mucho mayor y más impactante que la fabricación de un pañal de tela.

¿Qué tecnología tienen los pañales?

- Inserción de microfibra, absorbe seis veces más que el algodón.

- Elástico en cintura para evitar escurrimientos.

- Tela interna transpirable, no retiene líquidos y no se mancha.

- Tela transpirable e impermeable a la vez.

- Botones de resina para un ajuste perfecto (desde los 3 kg.).

- Elástico en piernas para evitar escurrimientos.

¿Cómo llegan a Panamá los pañales de tela ecológicos?

Les cuento un poco cómo surgió todo. Adriana Bonfante, en el año 2012 salió embarazada de manera sorpresiva, no lo esperaba y lo que le preocupaba eran los gastos que venían, ya que no se encontraba en la mejor situación económica; pensando en aminorar los gastos, ya había pensado en usar pañales de tela tradicionales, ya que los desechables son costosos. Adriana se resistía a la idea de que en pleno siglo XXI no existiera algo más moderno y comenzó a buscar alternativas por internet, allí encontró un pañal de tela ecológico y quedó convencida de que esta era la solución.

En ese momento decidió hacer un pedido por internet y afortunadamente, los pañales llegaron antes de que naciera su bebé (Laura Sofía); quedó tan sorprendida con los beneficios de este producto, que comenzó a promocionarlos y venderlos, ya que en ese momento no se conseguían en Panamá.

Al pasar un tiempo, creó su propia marca "Ecogugu", convirtiéndose ésta en la primera marca de pañales ecológicos registrada en Panamá. Los productos son traídos de China, Estados Unidos y Colombia.

La buena noticia para todas es que se pueden conseguir en:

- Tienda Saltarines Panamá en Betania.

- Tienda Chikis Store de Los Pueblos y La Chorrera.

- Tienda en línea: www.ecogugu.com / www.mibebemarket.com

- Pedidos por WhatsApp (6622-4308) para entregas a domicilio.

Además de conocer un producto de calidad para el beneficio de los bebés, me contenta que pude conocer la historia de una mujer emprendedora, que salió adelante ante las circunstancias de la vida y eso demuestra que el que quiere puede, lo que hay es que atreverse. Esto me recuerda la frase que me quedó en la memoria luego de entrevistar a Ismael Cala y es "Abraza la incertidumbre", si damos el primer paso y nos arriesgamos, podemos lograr grandes cosas. Les mando un abrazo a todas las mujeres, las que tienen bebés y las que se están preparando para eso también, el mejor regalo que nos puede dar la vida.

Cualquier información adicional que quieran saber sobre los pañales de tela ecológicos pueden escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com.

Además, les tengo una buena noticia, mañana martes 14 estaremos haciendo una trivia a través de la cuenta de Instagram de Telemetro, para obsequiar algunos pañales, así que no dejen de estar pendiente para que sean parte de las afortunadas ganadoras. ¡Un abrazo!