Conoce la vacuna que debes aplicarte para proteger a tu bebé al nacer

Desde que salí embarazada y a medida que avanzaban las semanas, mi doctor fue recomendándome realizar ciertos exámenes para descartar Síndrome de Down o alguna malformación de mi bebé; sin embargo, debo confesarles que cuando me dijo que tenía que ponerme una vacuna para proteger a la bebé que llevo en mi vientre al momento de nacer, me pareció algo nuevo, ya que antes no lo había escuchado.

Esta vacuna es de suma importancia y hoy les diré todo acerca de ella. Se trata de la TDAP, la cual se nos debe aplicar durante el tercer trimestre del embarazo, el objetivo primordial es brindarle protección contra la tosferina a nuestro bebé, una enfermedad grave que puede ser mortal.

Es importante indicarles que como los bebés no se pueden vacunar, no desarrollan protección contra la tosferina hasta los dos meses de edad; es por eso que es tan importante que todas las mujeres en etapa de gestación acudamos a un centro médico a aplicárnosla.

Al hacerlo, estamos pasando anticuerpos a nuestro bebé antes de su nacimiento, los mismos, ayudarán a protegerlo durante sus primeros meses de vida.

La forma más común de contagio de la tosferina, es a través de familiares y otras personas cercanas que están infectadas, sin siquiera saberlo.

Los especialistas recomiendan que las embarazadas recibamos la vacuna entre las semanas 27 y 36 de gestación y es importante aclarar que no tiene ningún riesgo para el bebé. Pero eso no es todo, el papá del bebé debe recibir también la vacuna, ya que los padres son las primeras personas con las que tendrá contacto el bebé al nacer.

Una vez que nos la suministren, lo efectos más comunes que podemos sentir son: enrojecimiento, inflamación, dolor y sensibilidad en el lugar donde se aplicó, colores corporales o fatiga, pero no es nada que suponga peligro para nuestra salud ni la de nuestro bebé.

Ahora bien, me imagino que se estarán preguntando dónde acudir en Panamá para que nos la suministren. Tranquilas, podemos dirigirnos a cualquier Policlínica de la Caja del Seguro Social (CSS) bien tempranito y allí, con la orden de nuestro doctor, nos pasarán con el personal encargado de colocarnos la vacuna; aquí si es importante aclararles que independientemente si nuestro control ha sido en una clínica privada o no, de igual forma tenemos el derecho del suministro de esta importante vacuna.

Cuando los bebés contraen tosferina, los síntomas pueden ser muy graves debido a que el sistema inmunitario de ellos todavía se está desarrollando; pueden contraer neumonía y muchos tienen problemas para respirar; así que es sumamente importante que durante el tercer trimestre de embarazo, acudamos al centro médico para que nos suministren la vacuna TDAP.

Incluso, si algunos familiares van a estar muy cerca de tu bebé, es recomendable que también reciban la vacuna.

S tienen alguna duda con respecto al tema, no duden en escribirme al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!