Hábitos que pueden impedir que logremos un embarazo

Existen muchas parejas en edad reproductiva, que tienen problemas para concebir; hoy les hablaré de los factores que pueden provocar esas dificultades, relacionados en muchas ocasiones, al estilo de vida.

En este sentido es necesario aclarar, que la mujer que sufre algún trastorno que afecta su fertilidad (Síndrome de Ovarios Poliquísticos, Endometriosis, etc.), además del tratamiento que el especialista le recomiende, debe dejar ciertos hábitos que quizá son los que la están alejando aún más del sueño de ser madre.

Precisamente sobre este tema, el ginecólogo – obstetra, Mario Vega Croker, especialista afiliado a la Universidad de Columbia en Nueva York – Estados Unidos; nos da hoy tips y datos interesantes que todas debemos tomar en cuenta.

1.- Mala alimentación: Si consumimos en exceso productos procesados, grasas animales, sal o azúcar refinada, vamos a tener un problema de obesidad, lo que se traduce en un obstáculo importante a la hora de concebir. “La obesidad puede afectar hasta en dos veces el tiempo que te demora quedar embarazada, si estás por debajo del peso ideal, esto puede aumentar el tiempo hasta por cuatro veces”, explicó el Dr.; lo que nos hace pensar en lo importante que es llevar una dieta sana y balanceada, nada en exceso ni en tan pocas cantidades es lo ideal.

2.- El estrés: En este punto no sólo me refiero a situaciones estresantes en el trabajo, sino que por ejemplo, si nos están aplicando un tratamiento para poder salir embarazadas, sea con citrato de clomifeno, metformina, Inseminación Artificial o Fecundación in Vitro, y no lo logramos; entonces el estrés mental al que estamos expuestas durante este proceso, puede estar perjudicándonos sin darnos cuenta. Incluso, no sólo a las mujeres nos pasa, sino a la pareja en sí, ya que ambos están pendientes de si se da o no en este ciclo o en el que sigue, y así pasan los meses y el nivel de estrés se eleva cada vez más.

El Dr. Mario Vega Croker, indicó que según un estudio reciente realizado con 400 pacientes, demuestra que las mujeres con alto grado de estrés durante el tiempo de ovulación, tienen de 40% a 45% menos chance de concebir. Recomienda estar relajados, tener relaciones sexuales de dos a tres veces por semana y dos días antes de la ovulación, cuyo dato nos lo puede dar el especialista que nos esté llevando el tratamiento.

3.- Tomar demasiado café: El consumo en exceso del café no nos ayuda en nada, el especialista nos explica que cada taza de café contiene alrededor de 75 mg de cafeína, consumir más de 250 mg, disminuye la posibilidad de embarazo en casi la mitad (50%). Si sientes que no puedes vivir sin tomar café, una taza es suficiente, no más.

4.- Cigarrillo y alcohol: Mantener el hábito de fumar te sube el riesgo de infertilidad a un 60% y si tomas dos tragos de algún licor al día, también te reduce las posibilidades de concebir.

5.- Medio ambiente – toxinas: Si una mujer trabaja o está expuesta constantemente a productos industriales tóxicos, entonces su riesgo de infertilidad se ubica en un 40%; según cifras dadas por el Dr. Mario Vega Croker.

Todas estas son algunas de las causas que pueden estar impidiéndote que logres un embarazo, sin embargo; es importante que para mejorar tu calidad de vida en general, mantengas buenos hábitos alimenticios, opta por alimentos con alto contenido de antioxidantes y vitaminas, como las frutas y verduras. También es bueno que hagas algún deporte que te guste, no necesariamente tienes que ir a un gimnasio, en tu casa puedes hacer yoga o algún otro tipo de actividad que te mantenga activa y así evites la vida sedentaria.

Cuidar nuestra salud es la clave de todo, independientemente de si te han diagnosticado algún trastorno, no te desanimes, lucha para que tu organismo esté sano y así aumentes las posibilidades de concebir. ¡Que Dios me las bendiga!