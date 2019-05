Importancia de las prácticas de higiene en las guarderías

Una de las cosas más difíciles luego de convertirme en madre, ha sido tener que dejar a mi bebé desde los 3 meses en una guardería, la mayoría de las personas cuando escuchan sólo la palabra "guardería", te dicen que tu bebé vivirá enfermo (a), ya que está expuesto (a) a un mayor número de gérmenes y esto pasa cuando no se aplican las medidas de higiene necesarias para evitarlo.

Mi bebé estuvo unos meses en una guardería pero se me enfermaba, no sólo de resfriado sino que hasta le dio una alergia en la piel por la humedad, ya que estaba en un lugar totalmente cerrado todo el día, para mi fue muy duro pero gracias a Dios en el camino se me presentó la oportunidad de poder cambiarla y desde entonces ha estado muy bien.

El tema de esta semana está enfocado en las prácticas de higiene que deben tener las guarderías y contarles sobre los métodos que aplican en la Academia La Casa de Caramelo, ubicada en Panamá, específicamente en la Vía Cincuentenario, Coco del Mar.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que los niños pequeños aún están aprendiendo a interactuar con el medio y tienden a hacer cosas que pueden acarrear infecciones y otras patologías, como llevarse cosas a la boca, sin darse cuenta de que por ejemplo ese cojín no se come o esa manilla de la puerta no se chupa.

Por otro lado, en una guardería suelen proliferar virus o bacterias que saltan de un niño a otro al compartir esos objetos chupados y manoseados o simplemente por el aire, de ahí la importancia de la limpieza y ventilación de las estancias que la conforman. Se trata de evitar contagios entre unos y otros, ya que, al ser tan pequeños, su sistema inmunológico aún está en desarrollo.

Ahora bien, estas son las medidas de higiene aplicadas en la Academia La Casa de Caramelo:

- Las salas se limpian al inicio y al final de la jornada, para mantener la higiene de la guardería.

- Mediante el barrido de las salas y áreas comunes, se recogen migas y desechos, luego se trapea con cloro diluido en agua (mesas, pisos y alfombras) esto se realiza al inicio, durante y al cierre de la jornada.

- Las alfombras son aspiradas y desinfectadas diariamente.

- Los juguetes son guardados en cajas plásticas, son organizados por sala y esterilizados con agua caliente y antibacterial.

- Para disipar malos olores y eliminar gérmenes se esparce spray antibacterial por todas las áreas.

- A los aires acondicionados se les realiza mantenimiento cada dos meses, la limpieza del filtro cada 3 semanas.

- Un sábado al mes se realiza limpieza profunda en toda la guardería. Se realiza una fumigación mensual.

- En todos los baños tenemos dispensador de jabón líquido.

- En salas y áreas comunes contamos con dispensadores de gel antibacterial.

Para los cambios de pañal y aseo de los niños las teachers deben:

- Colocar papel camilla en el cambiador.

- Usar guantes en ambas manos.

- El papel camilla y los guantes son desechados por cada cambio realizado.

- Desechar el pañal y papel camilla en cartuchos para eliminar olores, gérmenes y bacterias.

- Deben retirar de la sala los cartuchos al finalizar los cambios y rociar spray antibacterial.

- En las salas de dos meses al año y medio, se debe usar medias o zapatos de tela tanto teachers como papás.

- Usar delantal.

- Evitar la acumulación de papel o cualquier material que promueva la humedad e insectos.

Sin duda alguna, escoger la guardería donde estará nuestro (a) bebé mientras trabajamos no es tarea fácil, pero si es primordial que conozcamos los detalles de las medidas de higiene aplicadas en el lugar, para evitar alergias y constantes virus. ¡Que Dios los bendiga!