¿De qué se trata el Masaje Ayurveda para bebés? Conoce sus beneficios

Mi bebé actualmente tiene seis meses y siempre me gusta darle un masaje con cremita después del baño, en realidad lo hago porque noto que se relaja; sin embargo, no sabía la magnitud de la importancia de los masajes a los bebés, hasta que conocí una técnica que está siendo empleada en Panamá y que ayuda no sólo al infante, sino también a la madre y al padre.

Así es, se trata del Masaje Ayurveda, el cual representa uno de los sistemas médicos más antiguos del mundo y es de origen hindú, su traducción sería "La ciencia de la vida", es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un sistema de medicina completa, contando con tratamientos naturales, en donde los masajes ocupan un lugar primordial tanto para el fortalecimiento como para el restablecimiento de la salud.

Este masaje se aplica a los bebés desde su nacimiento y de forma diaria, se realiza con aceites especiales que refuerzan y nutren cuerpo y mente, a través de una secuencia de ejercicios neuromusculares, puede continuarse hasta los 10 años o hasta que el niño (a) pueda dárselo, él (ella) mismo (a).

Pero, ¿Por qué practicar el Masaje Ayurveda Infantil?

- Es fácil de aprender en comparación con otras técnicas de masaje infantil.

- Ayurveda entiende la importancia de usar un aceite durante el masaje para una experiencia relajante, suave y sin sacudidas.

- Las investigaciones demuestran que los bebés exhiben menos conductas de estrés al recibir un masaje con aceite que un masaje en seco.

- Los neurotransmisores y la función inmune son estimulados por el masaje de aceite ayurvédico.

¿Y cuáles son sus beneficios?

- Relajación = Reducción del estrés.

- Promueve la conciencia del cuerpo.

- Fortalece la circulación.

- Mejora el sistema inmune y la producción de células T (timo).

- Refuerza la digestión ayudando a prevenir los cólicos.

- Puede promover el aumento de peso si es necesario.

- Cultiva la piel y el tono muscular = da una mejor coordinación.

- Promueve el sueño profundo y mejora los patrones de sueño.

- Mejora la función hormonal saludable.

- Promueve la vitalidad.

- Mejora el vínculo y el apego positivo.

- Mejora la sensación del amor, confianza y aceptación.

- Mejora el respeto propio y la autoestima al cultivar la conciencia del tacto respetuoso.

- Promueve la conexión cuerpo-mente-espíritu.

- Reduce la tensión del estrés emocional.

- Mejora la comunicación.

¿Beneficios para la familia?, sí

- Mejora la relajación que puede reducir el estrés y la presión arterial.

- Aumenta la producción de oxitocina que promueve la producción de leche materna y fortalece la unión mamá-bebé.

- Para las madres, estimula la liberación de prolactina, la hormona materna = aumento de los instintos maternales y el suministro de leche.

- Para los padres, da la oportunidad de un contacto y comunicación más enriquecedores con el bebé. Tienen un aumento en la prolactina que da sensaciones de protección y un deseo de nutrir.

- Mejora la habilidad en el manejo del bebé.

- Mejora la sensación de bienestar.

- Alienta la capacidad de leer señales infantiles.

- Mejora la sincronía entre padres e hijos.

- Mejora la confianza en la crianza de los hijos.

- Mejora la comunicación verbal y no verbal.

- Estructura el tiempo de calidad para compartir.

Pero eso no es todo, según una investigación, los bebés prematuros que reciben este tipo de masaje, muestran un aumento de peso 47% más rápido, se vuelven más alerta, activos y receptivos, y además tienen menos riesgo de apnea del sueño.

Me imagino que después de leer todos los beneficios que tiene el Masaje Ayurveda Infantil, se estarán preguntando cómo hacen para aprender o poder dárselo a sus bebés, pues bien, esta técnica podemos aprenderla gracias a la emprendedora panameña Adaliz De Sedas de BambogaArt, quien se certificó en el Instituto de Educación y Bienestar Sri Sri Ayurveda; y quien además es profesora de yoga y chef especializada en cocina sana.

Adaliz De Sedas, ofrece un Programa de Madre e Infante, que consta de dos horas para aprender y practicar toda la rutina con notas de respaldo y apoyos. Además de nosotras las madres, el masaje ayurveda también pueden aprenderlo los pediatras, las dulas y las cuidadoras del bebé.

¿Qué debemos llevar para hacerle el masaje a nuestro bebé? Un mat de yoga o colchonetam una sábana, una toalla, un cambio de ropa y un pañal para el (la) bebé. Las madres debemos estar con ropa cómoda y preferiblemente sin anillos ni pulseras o collares largos, #MiPequeñoMilagro y yo ya estamos listas, hoy le daré el masaje a Kiannah, publicaré todos los detalles a través del Instagram.

Si quieres sacar una cita, aprender y darle su Masaje Ayurveda a tu bebé, sólo tienes que contactar a Adaliz De Sedas al número telefónico 6235-9944, seguramente tu experiencia será maravillosa. ¡Que Dios me las bendiga!