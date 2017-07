¿Melodías con el nombre de tu bebé?, en Panamá ya es posible

La ilusión y la alegría que genera el hecho de estar embarazada y esperar con ansias la llegada de esa criaturita que va creciendo cada día en nuestro vientre, me puso a pensar en que hoy debía escribirles a todas las futuras mamás sobre un tema que me encontré y que no podía pasar por alto.

Desde que cumplí los cinco meses de gestación, he estado poniéndole música a mi bebé desde el celular y lo pongo cerca de mi barriguita, por lo general es de Mozart, por las melodías suaves; me han explicado que eso ayuda a estimularla. Sin embargo, hay algo mucho mejor y no sabía que en Panamá lo hacían; para las futuras mamás que ya escogimos el nombre de la bebé, existe la opción de personalizar la música que le pongamos (ya sea en la pancita o luego de que nazca), de esa forma escuchará su nombre desde el vientre, algo que me parece hermoso y particular.

Esto es posible gracias a La Totuga, una empresa pionera e innovadora de música infantil, dedicada a la producción de productos personalizados para niños de todas las edades; en Panamá han realizado la comercialización del portafolio de productos alcanzando ventas de 3 mil 500 discos desde el mes de julio del año 2014, llegando a más de 3 mil familias.

Pero, ¿cómo fue que inicio esto en Panamá?, les cuento. Wendy Guzmán, una joven emprendedora guatemalteca, Ingeniera Química de profesión y madre de sus hijos, llegó a Panamá en el año 2011, debido a que su esposo lo trasladaron a este país por motivos laborales; ella se convirtió en mamá un año después (2012) y decidió dedicarse a la maternidad, por un regalo especial que recibió conoció la música de La Totuga y me cuenta que fue como una especie de amor "a primer oído", desde ese momento inició el proceso para ser distribuidora aquí en Panamá.

El pasado viernes 7 de julio cumplió tres años de hacer comenzado este hermoso proyecto, el cual, según sus palabras, la mantienen "locamente enamorada", ya que a través de esto puede contagiar de alegría y nuevos ritmos a los niños panameños.

Ahora bien, es importante explicarles la importancia que tiene la estimulación auditiva del feto antes de nacer, está demostrado que es uno de los métodos más efectivos para desarrollar su creatividad e inteligencia. A partir de los cuatro meses y medio, el bebé comienza a escuchar sonidos dentro del vientre, en donde se destaca la voz de la madre y el padre; y la verdad es que debe ser muy especial que escuche su nombre en las melodías y este es precisamente el detalle que me encantó y que sólo ofrece La Totuga en Panamá.

Pero no sólo resulta beneficioso para los bebés que aún están en el vientre materno, sino que luego de que nazca, esto se convierte en una herramienta divertida y diferente para aprender, crea vínculos entre padres e hijos por ser un momento especial para compartir. Y lo mejor, es que las canciones que ofrece La Totuga, resaltan la importancia de la conciencia social y ambiental, para así instruir a los niños a respetar nuestro entorno.

¿Qué ofrecen?, discos musicales personalizados que van dirigidos a un público de edades comprendidas entre 0 hasta los 7 años. Puedes adquirir la colección completa, tres sinfonías en español, una en inglés y un disco de cumpleaños, todo con el nombre de tu bebé.

En definitiva, esta es una opción diferente e innovadora para hacer la vida de nuestros hijos más feliz, ya realicé mi pedido, les recomiendo que los contacten y hagan el suyo, no se arrepentirán. Pueden comunicarse con ellos a través del número telefónico 6249-2743, el correo electrónico latotugapanama@gmail.com y seguirlos en las redes sociales.

Aquí les dejo una pequeña muestra: