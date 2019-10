¿Parto natural después de una cesárea? Aquí la respuesta

Todas las mujeres que nos hemos convertido en madre, sabemos lo importante que es que se nos respeten nuestros derechos a la hora de traer al mundo a nuestro bebé; son muchas las experiencias y los testimonios compartidos, sin embargo; me parece súper importante hablar sobre el parto natural luego de pasar por una cesárea. ¿Creen que es posible? Pues precisamente para aclarar muchas dudas, quise desarrollar este tema y de alguna manera, poder orientar a muchas mujeres, gracias a la excelente orientación y experiencia del ginecólogo-obstetra panameño, pionero del parto en agua y parto respetado en Panamá, Rodrigo Aybar.

Primero que todo, el Dr. nos aclara que "han habido grandes investigaciones en el mundo a través de un concepto que se conoce como "medicina basada en la evidencia", donde se analizan datos estadísticos, desde hace más de 25 años se determinó por Naciones Unidas, por organismos internacionales, que es totalmente seguro ir a un parto normal después de una cesárea".

Asimismo, explicó que incluso las normas de Panamá de atención de la embarazada, establecen claramente que a una mujer debe proponérsele tener un parto normal después de una cesárea. "El problema es que en nuestro país no siempre se cumplen las normas, porque eso está escrito...no lo aplican con la seguridad que tendrían que hacerlo, probablemente por temor, yo diría no de las mujeres, sino más bien de los propios médicos...personalmente he hecho toda mi vida partos normales después de cesárea, nunca hicimos algo diferente porque en Argentina donde nosotros nos formamos con mi esposa, eso era así y nunca ha sido cambiado".

Por otro lado, el especialista tocó un punto que es vital y como mujer lo aplaudo. Y es el hecho de que muchas veces las mujeres que pasamos por un parto por cesárea, quedamos con una sensación de insatisfacción, con respecto a que llegamos incluso a hacernos muchas preguntas que apuntan a si hubieran esperado más tiempo, si el ambiente hubiera sido más tranquilo, etc..., muchas interrogantes.

"El desafío de una situación de este tipo es la madre, porque ella sufre un montón, sobre todo si ha sido una cesárea donde ella entiende y de alguna manera siente que pudiese habérsele permitido una opción mejor en su primer embarazado, entonces quedan con una sensación de que yo no pude, mi cuerpo no funcionó, yo fallé, yo no fui capaz y eso es lo más difícil de resolver...", expresó Aybar.

Como mujer y como madre pienso que muchas veces nos llenamos de miedos, debido al tabú que existe en torno a este tema; es por eso que es importante empoderarnos, buscar información y segundas y terceras opiniones; como fue el caso de Katherine Morales, quien la semana pasada compartió conmigo esta entrevista que hoy les escribo, ella tuvo a su primer hijo a los 19 años por cesárea y admitió que fue por decisión propia, porque ella siempre escuchó que "parir duele" y por eso le exigió a la doctora que le trató el embarazo que fuera de esa forma que recibiera a su hijo.

Ahora bien, ella nos contó que quedó como con esa duda de qué es realmente lo que se siente parir y cuando quedó embarazada por segunda vez, comenzó a buscar información y dio con el Dr. Aybar, lo que describe como una bendición, ya que tuvo a su bebé mediante un parto natural y en agua, en su hogar y en compañía de toda su familia.

"Isabella nació en la semana 41...es el acto de más empoderamiento que yo he tenido en mi vida, fue algo hermoso, mi labor de parto fue tan linda porque yo no sentí nunca un dolor, es más yo no pensé ni siquiera que estaba en labor ese día...cuando me hicieron el tacto y me dicen que estás en ocho empecé a llorar, yo decía Dios mío, no puedo creerlo, ya esto va a suceder...no me podía creer lo que yo estaba viviendo...para mí parir fue una cosa espectacular...vino mi abuela de Venezuela, 11 hijos todos nacidos en su casa, fue una belleza, ella también fue mi ángel allí...era un ambiente de amor, de paz, mi esposo siempre allí, la recibió en los brazos...", expresó Katherine.

Por su parte, Yashira Redway, quien estuvo en la entrevista con su bebé de 1 mes en los brazos, compartió su bello testimonio. Con su primer hijo le indujeron el parto debido a que el bebé estaba sentado, por decisión de la doctora que la atendió en ese momento, decidieron que fuera parto por cesárea, sin esperar más. Luego de esta experiencia, cuando Yashira quedó embarazada por segunda vez, decidió ir a una consulta con el Dr. Aybar y por eso, se sintió confiada y segura de que su bebé naciera por parto natural y en agua, en el calor de su casa, junto a su esposo, su hijo y sus familiares.

"Mi experiencia con el parto en agua fue maravillosa, inolvidable, mi bebé tiene un mes y siento como si fuera ayer que nació, fue una experiencia muy linda, el bebé decidió nacer dos semanas antes, estábamos recién mudados, lo íbamos a comprar todo en esa semana...ese día a las 2:30 de la madrugada rompí fuente...nunca tuve las contracciones preparatorias, ya estaba en labor de parto...las contracciones aumentaban y aumentaban...cuando llegaron los doctores ya tenía como 4, 5 centímetros...cuando me metí en la piscina fue un alivio, me relajé...cuando el bebé nació fue una experiencia muy linda, tenerlo allí, lo primero que hice fue darle pecho, fue algo increíble...si la pudieran experimentar, sería lo máximo, no hay palabras", manifestó Yashira.

Definitivamente, luego de conocer la experiencia de estas dos madres, me queda mucho aprendizaje y pienso que entre todas podemos ayudarnos para dejar los temores existentes alrededor del tema. La mujer que ha pasado por una cesárea, SÍ pude tener un parto natural, SÍ es posible y adicional a eso, que sus derechos sean respetados. Me sumo a esta causa y les dejo este mensaje. La entrevista completa también pueden verla en mi página de Facebook y escucharla en la plataforma de Medcom Go. ¡Que Dios me las bendiga!