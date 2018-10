Prácticos ejercicios que podemos realizar en casa con nuestro bebé

El milagro de tener a mi bebé me hace pensar en muchas cosas, siempre quiero estar a su lado, compartir cada momento, reírnos juntas, mirarla a los ojos y decirle cuánto la amo, en realidad, infinidad de cosas; en esta semana me puse a pensar en hacer algo diferente en casa y como aún no he logrado bajar la pancita que me quedó después de tenerla, sé que nos servirá a ambas.

La idea fue realizar ejercicios en casa con #MiPequeñoMilagro, la verdad, ella se divirtió muchísimo. Comencemos:

La rutina consta de cinco ejercicios, sencillos y prácticos, por supuesto, no olvidemos cargar muy bien a nuestro (a) bebé y tener mucho cuidado que se caiga.

Lo que necesitaremos es un espacio acogedor y un mat o alfombra para yoga, nos funcionará perfectamente porque no resbalaremos y es especialmente diseñada para tal fin. A través de las fotografías les mostraré qué ejercicios podemos hacer en casa.

¡Que Dios me las bendiga!