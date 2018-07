Primeros dientecitos: Original manera de recordarlos

Desde el primer momento en que nos enteramos que estamos embarazadas, solemos tomar fotografías de cómo crece nuestra barriguita mes a mes, guardar los ultrasonidos, y por supuesto, del nacimiento de nuestro (a) bebé y de todo su desarrollo, a medida que va creciendo; eso lo hacemos con nuestro celular pero no nos sentamos a pensar que cada recuerdo está en un aparato y que de dañarse, perderíamos todo.

Pues así le pasó a Jorge Arias y Andrea Castillo, todos sus recuerdos estaban guardados en sus dispositivos móviles pero desafortunadamente se los robaron y quedaron sin ese gran tesoro, las fotografías y videos que habían logrado capturar de su primer hijo; por eso a partir de esa experiencia, pensaron que no hay nada que reemplace la experiencia de contar con recuerdos físicos y hoy en día, son los creadores de un proyecto innovador pensado en la experiencia familiar y en regresar a la tradición de los álbunes de fotos.

Les cuento, cuando me encontré con esto me dije que tenía que escribir sobre el tema, pero sobre todo para que las madres y padres que siguen mi blog, conocieran los productos y los adquirieran para tener un tesoro en casa, porque para mí, eso representan las fotografías, pero no en digital, sino impresas.

Se trata de Pequeñas Huellas, una empresa que surgió en Venezuela y que hoy se encuentra en países como Panamá, Colombia y Miami; su principal meta es brindarle aún más valor a las experiencias de maternidad y la infancia, a través de los productos "Mi Caja de Dientes" y el diaro fotográfico "Pasito a Pasito", aquí les daré los detalles de cada una.

Mi Caja de Dientes: Está diseñada para guardar cada uno de los dientes de leche que los pequeños van mudando al crecer, conservando así de una manera especial algo tan preciado en su vida. Les cuento que cuando la vi me encantó, además de guardar los dientecitos, trae los nombres de cada uno de los dientes, para que así nuestros hijos también aprendan, lo que me parece súper importante.

Pero eso no es todo, es hecha a mano y contiene una reseña para que nuestro (a) hijo (a) la llene.

Ahora bien, seguirmos con el diario fotográfico "Pasito a Pasito": Cuando lo abrí recordé el álbum familiar que mi mamá me mostró cuando ya estaba grande, allí estábamos, mis hermanos y yo, desde pequeñitos, el paseo a la playa, el bautizo y muchos otros momentos que fueron capturados y guardados como un tesoro en aquel álbum que recuerdo con mucho cariño. Es un producto hermoso, al verlo y pasar sus páginas, iba pensando en qué fotografías mandar a imprimir y eso me tiene muy contenta, cuando lo tenga listo haré un video y se los mostraré.

Pasito a Pasito consta de 16 capítulos que abarcan desde el inicio de la vida de nuestro (a) bebé en la barriguita, hasta el primer añito de vida; en total, podemos atesorar más de 80 momentos de nuestro (a) hijo (a), en realidad quedé enamorada de este producto y me contenta que existan emprendimientos de este tipo para hacer feliz a muchas familias panameñas.

Cosas como el primer disfraz, su primera comida, el bautizo, el baby shower, los abuelos paternos y maternos, sus padres; cada espacio está diseñado para que coloquemos la fotografía de las ocasiones especiales y nos guía con las medidas que deben tener las mismas; la verdad es genial y sé que les va a encantar adquirir ambos productos para, con ellos, enriquecer el amor de la familia.

Si quieres conocer más detalles y adquirir los productos puedes comunicarte con la representante de Pequeñas Huellas en Panamá, Zoila Hernández, al número telefónico 6856-4061 o al correo electrónico pequenashuellaspty@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!