¿Primeros pasos del bebé? Tips para reacondicionar el espacio de tu hogar

Hoy les hablaré sobre el desarrollo de los bebés y en especial de #MiPequeñoMilagro Kiannah Valentina, quien a partir de los 9 meses ya ha mostrado intenciones de dar sus primeros pasitos sin sostenerse, este proceso es maravilloso, sobre todo porque verla emocionada cada vez que logra algo nuevo, para mi es grande.

Precisamente para incentivarla a que siga parándose, sentándose, presionando sus piecitos en el piso para sentirse segura, hasta que logre dar sus primeros pasos con perfecto equilibrio, es que se me ocurrió convertir mi casa en guardería; ayer (domingo) mientras trabajaba desde casa me puse a pensar en que Kiannah se emociona tanto cada vez que se para sin sostenerse, que debía hacer algo para proporcionarle un mejor espacio para sus prácticas, así que me puse a mover los muebles, a limpiar cada espacio y rincón, quité la alfombra de la sala y utilicé las herramientas que para estos casos son recomendadas.

- Tapetes para el piso de foami: en este caso puse los que me regaló un compañero de trabajo y unos de colores que le compré a Kiannah hace tiempo, estos los tenía en su habitación pero los cambié para que también se vea diferente el ambiente.

- Sin perder el ambiente de la sala o recibidor, moví los muebles para que quedara suficiente espacio y así Kiannah pudiera desplazarse.

- Integré el sofá especial para bebés que le compré hace poco a la sala, para que también ella se sienta en su ambiente y vea que hay elementos acorde a su tamaño.

- Mientras trabajaba le puse el play que tengo en la habitación con sus juguetes para que se despejara.

- Mi esposo le armó la carpa o tienda de campaña infantil que me encantó para ella (la conseguimos en El Machetazo de Calidonia).

- También es importante que la silla para comer esté cerca y accesible cuando ya sea la hora de alimentarla.

- Y listo, al hacer eso me di cuenta de la importancia de brindarle un espacio adecuado a mi bebé, de esta manera podrá dar sus primeros pasitos sin sostenerse de una manera más rápida y efectiva.

Convertir nuestra casa en guardería (un decir) es una idea genial y segura para compartir y disfrutar a nuestros bebés. Si tienen alguna duda e inquietud al respecto del tema, me pueden escribir al correo electrónico creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios me las bendiga!