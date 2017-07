¿Qué tipo de batas o pijamas postparto utilizar en el hospital?

Si ya te falta poco para dar a luz, hay algo sumamente importante que debes tomar en cuenta y es qué tipo de bata o pijama debes utilizar en el hospital, luego de que tu bebé nazca; hoy les hablaré sobre los camisones y brasieres de lactancia que no deben faltar en tu bolso.

Cuando hablamos de este tema, no necesariamente tienen que ser batas o camisones que nos hagan lucir un poco mayores, simplemente deben facilitarnos despejar el área de los senos para amamantar a nuestro bebé, pero sin dejar de vernos sexys y frescas.

Aun cuando todas las futuras mamás sabemos que tanto el parto como la cesárea no son fáciles (menos el parto en mi opinión), lo importante es que a pesar del cansancio que sintamos, tengamos ganas de vernos bien para así recibir las visitas en el hospital; además, si todo con tu bebé salió bien, qué mayor bendición que esa para sentirte súper feliz.

Ahora bien, debo contarles que he estado viendo en las tiendas por departamentos aquí en Panamá, las opciones de estas batas o camisones post-parto y honestamente no me gustan, por eso que les cuento, el modelo y la forma hacen ver mayores a las mamás. Pero para todo hay una solución, ¿dónde pueden conseguir unas prendas de vestir de este tipo diferentes?, pues en MOM's Maternity Boutique, una tienda exclusiva de ropa de maternidad y lactancia, liderada por las jóvenes emprendedoras panameñas, María del Carmen Anguizola y Evelyn Jaén.

MOM's se distingue por sus modernos diseños, logrando que las futuras mamás luzcan hermosas durante la etapa de gestación, sin tener que sacrificar su presupuesto y comodidad. Aquí no sólo encontrarás este tipo de prendas, sino también sostenes o brasieres de lactancia, panties, vestidos, camisas, pantalones, fajas para embarazo y postparto, shorts de tela y de jeans, pijamas, vestidos de baño, extensores de jeans, ropa de ejercicio, leggins, jumpsuits y correas.

Es importante que durante toda la etapa de embarazo, optes por vestidos y blusas que te permitan lucir tu barriguita, siempre con un toque de elegancia y de ternura, ya que tener una vida dentro de nosotras es lo mejor y más grande que nos puede pasar en la vida.

En Panamá contamos con MOM´s Maternity Boutique, si quieres ir personalmente y ver todo lo que ofrecen, sólo tienes que dirigirte a la Calle 74 de San Francisco, específicamente en la cooperativa La Plural. Si por el contrario no tienes el tiempo, no hay problema, aceptan pedidos online a través de su cuenta de Instagram y su página web.

Si estás en casa y quieres realizar tus pedidos a domicilio, sólo llama a los números telefónicos 6200-9491 y 6615-8779. Ya saben amigas, por tener opciones de vestir durante el embarazo no tienen por qué preocuparse, pues en MOM's Maternity Boutique recibiremos la atención que nos merecemos. ¡Que Dios me las bendiga!