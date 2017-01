¿Qué beneficios tiene la música para los bebés?

Hoy me puse a pensar en lo bonito que sería ponerle música a mi bebé desde el primer momento en que me entere que está creciendo en mi vientre (aún no ha llegado la cigüeña), sobre todo para que desde antes de nacer, se relaje y se sienta tranquilo (a).

Por eso me puse a investigar, según investigaciones científicas la música melódica ayuda a los bebés a relajarse, lo que hace que cuando nazcan lloren menos y duerman mejor; pero eso no es todo, resulta que cuando el pequeño (a) está aún en el útero materno y recibe ese suave sonido, sonríe como respuesta.

El feto es capaz de percibir los sonidos a partir de los cuatro meses de gestación, recordemos que el oído es el primer sentido que desarrollan los bebés y me imagino que cada una de ustedes ha escuchado que siempre recomiendan la música del compositor y pianista austriaco, Mozart.

Pues sí, los especialistas afirman que la música de Mozart, representa el estímulo para el desarrollo emocional y cognitivo de los pequeños. Por eso hoy les traigo una lista de canciones que fácilmente pueden descargar y colocarlas en su pancita para el bebé las escuche; los recomendables son Mozart, Vivaldi, Beethoven, Bach y Tchaikovsky.

Para que tu bebé escuche la música, no es muy recomendable el uso de audífonos sobre la panza, porque puede sobre-estimularlo; así que en este caso lo mejor es colocar música en algún reproductor que se escuche en el ambiente, pero a un volumen moderado, tu pequeño (a) la escuchará y le encantará.

¿Qué les pareció?, en realidad es hermoso poder estimular a un bebé desde nuestro vientre, si estás embarazada, lo has hecho y quieres compartir tu experiencia, escríbeme a creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Que Dios las bendiga!