¿Cómo y cuándo comenzar con la higiene dental de nuestro bebé?

El tema del que les hablaré hoy es quizá uno de los más interesantes que he escrito, sobre todo porque como mamá primeriza considero que hay un poco de desconocimiento al respecto y muchas veces me he preguntado cómo debo hacer para comenzar a cuidar los primeros dientes de mi bebé, quien actualmente tiene 14 meses.

Me refiero a cuándo y cómo debe ser la limpieza dental de nuestro (a) bebé, por supuesto que todo depende del momento en que van apareciendo, ya que cada caso es diferente. Para despejar todas las dudas contacté al odontopediatra panameño José Manuel Quirós de Advance Dental Clinic, quien nos ayudará con el tema y así saber la importancia de la higiene bucal desde temprana edad.

Primero que todo es necesario explicar que la odontopediatría es la rama de la odontología que se especializa en la atención de niños.

Ahora bien, según el especialista, la primera visita al odontopediatra debe hacerse entre los 6 meses y el primer año de vida del o la bebé, tiempo en el que por lo general comienzan a salir los dientes.

¿Cómo hacer la limpieza dental a un bebé?

"El cuidado bucal debe empezar con la limpieza de la encía con gasas desde los 4 meses ya que se ha observado que existen enzimas sobre la superficie que no deben ser removidas", indica Quirós.

Asimismo, detalla que existen diversas formas de cómo limpiar la boca; ya sea usando gasas, paños especiales, dedales, cepillos de silicona y cepillos de dientes de acuerdo a la edad, tamaño de la boca y habilidad de cada paciente.

Con respecto al tipo de crema dental para los más pequeños, el especialista señala que si no se desea utilizar pastas que contengan flúor, una buena opción para la prevención de caries son las que cuentan con ingredientes como el xilitol.

En este punto vienen a mi mente muchas preguntas y una de ellas es ¿qué hacer si nuestro (a) bebé se traga parte de la pasta dental mientras le hacemos la limpieza o el cepillado?

"A la hora de aplicar la pasta dental en el cepillo, en niños, se debe colocar una mínima cantidad, relativa al tamaño de un grano de arroz. Muchos cepillos vienen con cerdas en diferentes colores en la zona central que representan la cantidad de pasta que se debe colocar. Si se usa esto como guía, se debe poner muy al raso para mantener esta proporción mínima", aclara el doctor.

Por otro lado, si aún nuestro bebé no sabe escupir, al finalizar el cepillado se debe remover manualmente con una gasa húmeda el exceso de pasta dental; sin embargo, es vital que les enseñemos a escupir para que esto forme parte de la rutina de higiene, pero bueno, hagámoslo poco a poco hasta lograrlo.

Definitivamente, cuando tenemos un bebé aprendemos todos los días y lo importante es que conforme van creciendo y desarrollándose, les enseñemos el valor de la higiene para su propio bienestar, y así, como madres estaremos tranquilas. ¡Que Dios me las bendiga!