¿Cómo crear la rutina del sueño o la siesta en nuestro bebé?

Hay algo que ningún pediatra ni familiar nos puede enseñar y es cómo crear la rutina del sueño o de la siesta en nuestro (a) bebé, sobre todo porque es un tema que se va dando a medida que pasa el tiempo, digamos que es un trabajo mamá-papá y bebé.

Mi bebé ya tiene 10 meses y lo que les puedo decir es que nadie me enseñó cómo reconocer cuando Kiannah tiene sueño, sino que yo misma, a medida que fue creciendo, fui dándome cuenta; sus ojitos de sueño, se cansa de jugar y se toca los ojos, esos son para mi los puntos claves que me hacen darme cuenta y es cuando le digo ¡Está bien mi amor, vamos a dormir!.

Cada madre tiene su forma de criar a su bebé, pero lo cierto es que es muy importante que el o la bebé entienda que hay tres tiempos: comer, jugar y dormir.

¿Cómo lograr esto?

- Respetar la hora de la comida: Por lo general ellos mismos van teniendo su propio horario; por ejemplo, si pide su desayuno a las 7:00 am, luego que juegue y se entretenga, como a las 9:00 le dará sueño y lo (a) podemos dormir, háganlo y se volverá una rutina.

- Si tu bebé tiene de 9 meses en adelante, es probable que quiera experimentar qué es lo que se siente pararse en el piso, sostenerse, caerse; para eso es primordial proporcionarle un espacio con tapetes de foami para evitar accidentes.

- Y así, luego de la hora del juego, dormirá su siesta de 30 a 40 minutos o a veces más, y luego ¡A comer! Le damos su papilla, comidita o depende si ya tiene sus dientecitos.

Todos los bebés son diferentes pero sí podemos cumplir con una rutina para que descanse, poco a poco, en el momento en que menos nos damos cuenta, estaremos haciéndolo.

#MiPequeñoMilagro siempre se despierta como a las 6:40 am y pide su tetero a las 7:00 am, juega un rato, como a las 9:00 am ya quiere dormir, a las 10:00 am la baño y le doy una compota grande, cuando termina le saco los gases, le doy agua y sus vitaminas; se pone a jugar un rato, como a las 12:00 md se duerme, a la 1:00 pm le doy su sopita; luego lo mismo y como a las 3:30pm le doy su merienda y así, respetando siempre su tiempo para el juego y siesta.

La verdad cuidar a mi hija es lo más hermoso, mis días con ella son muy divertidos y más que ahora está dando sus pasos y le encanta hacerlo una y otra vez.

Definitivamente ser madre es algo único y este tema de la rutina del sueño me parece vital. Si quieres compartir tu experiencia puedes escribir en el post del Instagram del blog @creciendoconmama. ¡Que Dios me las bendiga!